九一上路 國旅補助 花蓮縣府加碼最多

中央國旅補助下月一日起上路，花蓮縣府昨天加碼，九月一日起至十二月底，在花蓮同一間旅宿連住兩晚補助二千元，「long stay」連續住十二晚最高七千元，每月可用一次，若與國旅方案疊加最高可獲九千五百元補助。業者說，加碼補助全台最高，盼能提升住宿率。

北市觀傳局也指出，配合國旅補助上路，北市府推出兩大加碼抽獎活動，十一月三十日前入住北投合法旅宿並完成指定任務，可抽日本來回機票、住宿及泡湯券等好禮；另將推出入住台北市合法旅宿並完成指定步驟，即有機會抽總價逾百萬元好禮。

花蓮縣府昨宣布「秋冬觀光團遊、自由行雙軌加碼」補助方案九月一日起至十二月底上路，即起可上網登記，已先編列五千萬預算。縣民也有專屬優惠，身分證字號Ｕ開頭或設籍花蓮縣，不分平假日，入住第一晚最高補助一千二百元，每月可使用一次。

觀光處長余明勲說，自由行外縣市遊客（身分證字號非Ｕ開頭）到花蓮入住同一間旅宿連住至少二晚，最高補助二千元，第三晚到第十二晚，每晚最高五百元，長住十二晚最高補助七千元，但前兩晚限周四到周日。

團遊補助升級三點○，將成團門檻從三十人降為二十人，旅行社安排入住縣內合法旅宿一晚，每團發給五千元獎勵金，連住二晚以上提高為二萬五千元。若九、十月間遊程安排到客家文化園區、鳳林鎮校長夢工廠及富里鄉農特產展售中心等指定地點，每團再加碼五千元，單團最高可獲三萬元獎勵金。

花蓮縣旅館公會理事長張琄菡表示，今年暑假花蓮住宿率平日約四成，假日六成，這次縣府加碼補助金額全台最高，盼能提升住宿率。