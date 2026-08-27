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擦亮「宜蘭茶」金字招牌 黃記、馨山、玉露茶園奪國內外評鑑大獎
宜蘭優質茶葉持續在國際及國內專業評鑑中脫穎而出，展現優良品質與製茶技術，三星鄉「黃記製茶廠」及冬山鄉「馨山茶園」榮獲2026年比利時國際風味評鑑（iTQi）三星獎，大同鄉「玉露茶園」在農業部茶及飲料作物改良場辦理的全國有機TAGs分類分級評鑑榮獲特選獎，3家茶園分別在國際及全國評鑑獲肯定，擦亮宜蘭茶品質金字招牌。
代理縣長林茂盛今天表揚獲獎農友及業者，他說，宜蘭擁有得天獨厚的自然環境與豐富茶區風土，近年持續透過優良茶評鑑、茶產業技術輔導、品牌行銷及國際市場拓展等方式，協助茶農提升茶葉品質與製茶技術，鼓勵業者從「生產」走向「品牌」、從「在地」走向「國際」，建立宜蘭茶品牌形象。
此次「黃記製茶廠」及「馨山茶園」榮獲比利時國際風味評鑑三星獎，代表宜蘭茶在國際專業評鑑舞台再次受到肯定；「玉露茶園」獲得全國有機TAGs分類分級評鑑特選獎，彰顯宜蘭有機茶在生產管理、品質及安全等面向的優異表現，國際與國內評鑑雙軌獲獎。
比利時國際風味評鑑（iTQi）為國際食品飲品風味評鑑，透過專業評審進行感官評鑑，從視覺、嗅覺、味覺、口感及餘韻等面向進行綜合評分，三星獎代表產品獲得高度評價；全國有機TAGs分類分級評鑑由農業部茶及飲料作物改良場辦理，從茶葉外觀、香氣、水色及滋味等面向進行專業評鑑分級，透過標準化的品質評鑑機制，提升品質辨識度及市場溝通效益。
縣政府農業處說，得獎不只是單一產品榮耀，更是宜蘭茶產業整體品質與品牌形象的展現，未來將持續以農民為核心，協助茶產業提升生產技術、強化品牌識別與市場行銷，並透過國內外評鑑、展售推廣及國際交流等方式，將宜蘭茶的品質優勢轉化為品牌價值，持續在國內外市場發光發熱。
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