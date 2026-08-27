基隆義三路首件公辦都更案招商啟動 31億元蓋住宅、辦公及商業空間

基隆市首件招商的公辦都市更新「中正義三路公辦都更案」，基隆市政府今天舉辦招商說明會，市府表示，產權單純，地點相當好，將導入住宅、辦公及商業等多元使用機能，預估開發投資規模約31億元，盼透過公辦都更引入民間資金與專業能量，帶動基隆都心環境與產業機能全面升級。

基隆市首件「公辦都市更新」公開徵求實施者，該案為基隆「中正義三路公辦都更案」，基地面積約2600多平方公尺，其中七成以上為中華郵政所有、近三成國有地。

招商基地位於田寮河畔，鄰近基隆市政府、基隆市文化中心、義二路商圈、中正公園及部立基隆醫院等，周邊商業活動熱絡且生活與醫療機能完善，具備優良區位條件。

在基地條件方面，中正義三路基地土地使用分區為第四種商業區，且產權相對單純，有利後續整合與開發；基地鄰近基隆市政府、田寮河及基隆車站等重要節點，步行約15分鐘可串聯基隆車站及城際轉運站，車行亦可快速銜接國道一號，具備交通及商務發展優勢。市府期待透過本案導入住宅、辦公及商業等多元使用機能，提供基隆過去較為缺乏的優質辦公及複合型都市空間。

義三路都更案8月19日公告招商，預定10月28日下午5時截止收件，預估開發投資規模約31億元。市府邀請具都市開發經驗及專業能力的企業團隊踴躍參與，共同投入基隆城市更新。

副市長方定安今天邀請政治大學地政學系孫振義教授、都市更新研究發展基金會麥怡安執行長等專家與業界先進與會交流，說明基地條件、開發規模及招商內容。

方定安說示，市府推動都市更新不僅著眼於老舊建築改建，更希望藉由都市更新重新梳理城市空間、改善居住環境，進一步帶動商業、產業及公共服務機能提升。「中正義三路公辦都更案」位處基隆行政核心及商務軸線重要節點，市府將本案視為推動「基隆都心活化走廊」的重要一環，期待透過公私協力，讓民間投資與市府施政形成最大綜效。

方定安指出，市長謝國樑上任以來，持續將都市更新及居住安全列為重要施政方向，並成立「基隆都更專辦」，專責協助都市更新案件推動。都更專辦成立兩周年以來，持續在地經營，穩定營運3處工作站，透過專業團隊與居民溝通，協助凝聚社區更新共識；同時推動安樂一期、聯宏社區等案件，逐步累積處理複雜都市更新案件的實務經驗。

市府為降低民間投資推動都市更新的行政成本，將持續提供跨局處協調及行政服務，透過加速審查、整合行政資源等方式，協助投資團隊掌握開發時程。