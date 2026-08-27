國立宜蘭大學串聯地方推動綠色旅遊 榮獲亞太永續行動獎銅獎

國立宜蘭大學推動在地永續農業與綠色旅遊有成，以「宜大的綠色旅遊與永續農業行動」參加「2026第五屆APSAA亞太永續行動獎」，榮獲SDG 12「責任消費與生產」銅獎，頒獎典禮今天在台北世貿一館登場，由宜大副校長游竹代表受獎。

宜大指出，該專案於2023至2025年間串聯課程教學、智慧科技、產業輔導及地方場域，建立「大學、政府、產業、社區、農民」的跨界合作網絡，將永續概念導入農業生產與觀光消費，並結合智慧科技協助在地產業轉型發展。

在人才培育方面，校方整合休閒資源及產業發展中心、智農進修學士學位學程與USR Hub計畫，融入食農教育與綠色遊程，開發18套「宜蘭智慧綠遊APP」。據校方統計，智農專班87名畢業生中已有71人投入農業，從農比例達81.6%，有效補充在地農業人力。

為推廣在地消費，校方近三年辦理14場農業體驗踩線、3場智慧綠色遊程，並協助農場進行認證；同時推動50場食農教育及22場「產地小旅行」，吸引近700人次參與，藉由「市集—農場—社區」模式引導民眾接觸友善耕作。

宜大校長陳威戎表示，獲獎代表學校長期深耕地方USR獲得肯定，未來將持續擴大產官學及社區合作，融合智慧農業、食農教育與地方創生，深化綠色旅遊對在地產業的永續影響力。