參選人大開社福槓桿支票滿天飛 宜蘭壯圍鄉長示警：日後必拖垮財政

宜蘭壯圍鄉長沈清山在臉書貼文「這次的選舉真的不一樣」，由於參選人大開社會福利支票，諷刺「再選個2屆，可能大家都不用繳稅金」，選舉真好！」貼文底下網友留言「鄉長講到重點」，「不管財政亂開芭樂票」，網友還批評，以前選舉是候選人買票，現在是拿公家的錢買票，這種不負責任的作法更惡質。

這次選舉社福支票特別多，參選人大開槓桿討好選民，有些負責的參選人會說明財源，但多數參選人靠一張嘴，支票數字不斷往上堆疊，卻不管鄉鎮市財政能否支應。壯圍鄉長沈清山昨在臉書貼文諷刺「失控的地方自治：這次的選舉真的不一樣！再選2屆可能不用繳稅金，也不用工作每月都有錢領了？選舉真好！」

貼文底下一堆網友留言贊同「鄉長的話直戳紅心」、「亂開芭藥票！」、「政見要兌現，不是用吹的」；貼文也吊出縣議會議長張勝德留言，就跟宜蘭河一樣，選舉一到，大家都說要建設「宜蘭河」，選舉後「，宜蘭和」與我有啥關係？

沈清山說， 一個好的政策面需要審慎評估，不是隨便喊喊，經費來源與預算支出需要很妥適的編列，這股風氣再這麼演變下去，形成「失速列車」拖垮地方財政；網友表示，以前鄉下選舉有候選人會買票，現在拿公家的錢買票，更惡質。

沈清山指出，壯圍鄉公所撙節開支，多年來財政累計剩餘約10億元，其中公共造產生命紀念館4億元，壯圍鄉稅收少，年度預算歲出若不足，必須動支剩餘款，開支票把錢花光很容易，卻不負責任、拖垮財政。

網友諷刺「好個取之於民，用之於民」、「拿人民的錢買自己的票」、「選舉一過，才發現候選人負責開支票，鄉親負責繳帳單」、「福利不是不能做，問題是財源在哪裡？要花多少？能不能長久？還是四年一次的選舉限定版？先選上再說」，造成亂象。

壯圍鄉生命紀念館帶進4億盈餘的公共造產收入，但日後的硬體管理維護也要用到這筆錢。圖／引用沈清山臉書