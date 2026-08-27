低氣壓、颱風影響 台東縣府：財損可申請稅費減免

近日受低氣壓及颱風外圍環流影響，出現強風及豪雨，民眾財產受損，台東縣政府提醒民眾，災損可申報稅費減免，包括房屋稅、地價稅、使用牌照稅、娛樂稅、所得稅、公路養管費。

台東地區從22日開始下雨，連下4天，平均累積雨量超過500毫米，部分鄉鎮甚至超過600毫米，部分民宅淹水，多處農田積水、淹水，農路和灌溉溝渠損壞。

台東縣政府稅務局今天提醒民眾，若發生災損，可申報各項稅費減免，包括房屋稅、地價稅、使用牌照稅、娛樂稅、所得稅、公路養管費（原汽燃費）等。稅務局也將主動洽詢鄉鎮市公所提供災戶清冊並派員現勘，宣導稅捐減免措施，並設專人服務櫃檯，辦理受災戶各項稅捐減免申請。

稅務局表示，相關災後損失減免，在房屋稅部分，若房屋毀損3至5成將減半徵收、毀損5成則免徵。地價稅方面，因豪雨導致山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制，及技術上無法使用的土地。使用牌照稅方面，汽車/機車151c.c.以上因災害向監理站報停或報廢，計算至停用或報廢前1日，或30日內可修復者，應檢具修車廠及里長證明，按修車日數減免。娛樂稅部分，因災害暫時無法營業，將扣除未營業天數，以實際營業天數計算查定娛樂稅。

稅務局表示，營利事業所得稅、綜合所得稅方面，民眾可在災害發生後30天內，向國稅局台東分局申請災害損失。至於「公路養管費」 （原汽燃費）減免請向台東監理站申請，如汽車報廢，計徵到災害前1日、若為汽車修復，則按修車日數減免。

稅務局提醒民眾，在忙於整理家園時，請記得拍照存證，並在受災次日起30天內申請災害減免，檢附損失清單及證明文件向國稅局、稅務局、或監理站報備，即可申請減免稅捐。