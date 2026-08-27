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每年數億礦石稅續徵突喊卡 花蓮縣府堅決撤案讓自治條例功成身退

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府今天召開縣務會議，通過要撤回提送給議會的礦石稅續徵草案。圖／縣府提供
花蓮縣府今天召開縣務會議，通過要撤回提送給議會的礦石稅續徵草案。圖／縣府提供

花蓮縣府礦石稅自治條例明年初將屆滿，縣府重定草案但提到議會又撤回，引發質疑。議會昨不給撤案，但縣府今天召開縣務會議，堅決撤回。縣府強調財劃法修正後時空背景不同，本屆任內不再提案，讓現行自治條例功成身退。

花蓮從2009年前縣長傅崐萁任內開徵礦石稅，每年徵稅數億元，是縣府重要財源，但也曾因提前廢止舊法新訂調幅過大的新法，引發礦石業者不滿而興訟，爭議不斷。

礦石稅自治條例多半4年為期限，現行條例明年1月屆滿，縣府原已制定續徵的新條例，本月6日函送議會審議，但議會還未開會審議，前天突然函文給議會表示要撤案，遭到議會程序委員會拒絕，決定排入下周一起的臨時大會議程。

民進黨縣議員張美慧質疑，縣府突撤草案，是否有「黑暗勢力主導」？業者陳情多年，縣府從未採納，為何現在突然聽到業者心聲，動機可議。

縣府今天召開縣務會議，決定仍要撤回送到議會的續徵案。縣府表示，財劃法修正後地方政府財源結構全面改變，雖又面臨行政院對全國各縣市巨額刪減「一般性及計畫型補助款」，增幅略低於預期，但依據財政部24日最新公告的中央統籌分配稅款分配各地方政府明細，花蓮縣明年比今年增加24億6500萬元。

縣府表示，近年物價上漲百工百業非常辛苦，傳統產業尤其艱困，基於「財政結構改變及苦民所苦」兩項考量下，加上過去至今多位議會成員建議檢討，決定讓現行自治條例功成身退。

縣府人員指出，撤回的是明年起徵收的續徵案，今年礦石稅收不受影響。由於縣長徐榛蔚兩屆任滿今年底將卸任，明年之後是否還會開徵礦石稅，將由下任縣長做決定。

花蓮縣府在前縣長傅崐萁任內訂定自治條例徵收礦石稅，是縣府重要的財源之一。圖／縣府提供
花蓮縣府在前縣長傅崐萁任內訂定自治條例徵收礦石稅，是縣府重要的財源之一。圖／縣府提供

花蓮 財劃法 傅崐萁

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