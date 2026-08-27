影／基隆強降雨常致災防水閘門保命阻淹水 武崙防災自主隊協助架設

中颱沙德爾颱風逼近，中央氣象署今天上午8時30分發布海上颱風警報。過去經常淹水的大武崙地區，除了市府積極完成大武崙溪改善工程外，這幾年由武崙里長成立的「防災自主隊」協助基金一路店家架設防水閘門，自主巡視里內水溝、大武崙溪流等，在公部門還沒抵達前做好防災、減災工作。

基隆有關防水閘門補助的申請，目前都是有豪大。淹水造成災情，市府提出補助計畫供申請，通常在一個年度就結束，尚無法常態性提供申請補助。

106年6月大武崙溪溢堤的六二水災，因強降雨超過了大武崙溪的排水系統淹水約1到1.5公尺，市府後來提出補助計畫。最近一次是113年基隆因颱風豪雨侵襲頻頻淹水，基市府工務處補助1萬5至11萬元不等設置防水閘門。日前愛四路一帶白海豚颱風外圍環流及漲潮淹大水，市府正研擬補助申請計畫。

武崙社區防災團隊獲得北北基自主防災考評優等社區，參加七次考評，一次甲等、五次優等、一次特優，今年度吸引到三民社區也加入，地方的投入大大降低大崙地區商家淹水之苦。

武崙里長李文財說，平常都自主防災清除水溝、嚴格監控水位，一有狀況就全體總動員出動，也協助社區店家、民宅架設防水閘門，約5分鐘就可完成。

鄰長黃吉表示，六二水患家裡淹大水，非常的嚴重，以前聽到大雨心就驚，裝了防水閘門之後，只要有颱風及強降雨馬上就裝上，他動作熟練，也都幫忙其他店家架設，讓水即使漫出也淹不進社區大門及店內。

工務處長簡翊哲表示，豪雨期間道路側溝及排水設施若遭落葉、泥砂或雜物阻塞，很容易影響排水效率，里民及防災志工若能在安全前提下，主動巡查、清溝及清淤，就能排除積淹水風險。社區熟悉自己生活環境的易淹水點位，更能在第一時間即時排除風險。

武崙社區平常自主防為清除水溝、嚴格監控水位，一有狀況就全體總動員出動，也協助社區店家、民宅架設防水閘門，約5分鐘就可完成。圖／武崙里長李文財提供

武崙社區平常自主防為清除水溝、嚴格監控水位，一有狀況就全體總動員出動，也協助社區店家、民宅架設防水閘門，約5分鐘就可完成。圖／武崙里長李文財提供