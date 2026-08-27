金紙別再燒滿天！台東6處「紙錢集中箱」上陣 守護好空氣

適逢中元節，台東街頭近期出現一座座印有Q版土地公圖像的白色「紙錢集中箱」，箱體上還寫著「拜拜重環保、誠意一樣好」、「投入前請再三檢查，確定無香腳再投入」等醒目提醒，吸引不少民眾注意。

這些紙錢集中箱是台東縣環保局推動紙錢集中代燒的一環，希望民眾在中元普渡或平日祭拜時，不必再露天焚燒金紙，而是將金紙集中交付縣府處理，在保留傳統習俗的同時，也減少燃燒紙錢產生的懸浮微粒及空氣污染。

環保局表示，今年全縣共設置6處紙錢集中箱，主要設於台東市區全聯福利中心據點，預計持續設置至農曆7月底。民眾只要將乾淨金紙投入即可，投入前須先拆除塑膠袋、橡皮筋等非紙類物品，環保局會定期派車集中收運，再統一淨爐後送焚化處理。

不過，環保局特別提醒，紙錢集中箱不是什麼都能丟，安全是使用時最重要的一關。民眾投入前務必確認金紙上沒有未熄滅的香腳或餘火，避免發生火災；寶特瓶、一般垃圾及菸蒂等也不能投入，以免影響後續集中處理。

至於偏遠地區或金紙量較大的宮廟，如果不方便自行將紙錢送到市區集中箱，也不用特地載運。環保局表示，可提前聯繫預約，由專車協助載運，讓集中代燒服務不只侷限在市區。

除了集中紙錢，環保局也持續鼓勵宮廟從源頭改善焚燒方式，推動設置「環保金爐」。去年至今已有3間宮廟提出補助申請，其中1處已經完工，另有1處鄉公所提出申請。依最新補助辦法，宮廟新設環保金爐最高可獲45%補助，鄉公所則可申請最高100萬元，鼓勵宗教場所逐步降低傳統燃燒造成的空汙。

環保局指出，紙錢減量不一定代表傳統習俗要改變，未來也將持續推廣「以米代金」、「以善代金」等源頭減量觀念，例如以平安米取代部分金紙，或將原本購買金紙的費用轉作公益捐款，讓祭祀的心意換一種方式延續。