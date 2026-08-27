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沙德爾颱風逼近 台電基隆區處嚴防樹倒停電啟動預防性修剪

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
沙德爾颱風逼近，台電基隆區處嚴防樹倒停電啟動預防性修剪。圖／台電基隆區處提供
沙德爾颱風逼近，台電基隆區處嚴防樹倒停電啟動預防性修剪。圖／台電基隆區處提供

沙德爾颱風目前仍是中度颱風，中央氣象署上午8時30分發布海上颱風警報。

台電基隆區營業處已成立防颱緊急應變小組，提前啟動防颱應變機制，針對轄區基隆市、新北市汐止、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等區加強動員執行「預防性樹木修剪」，並同步完成地勢低窪變電所的防汛整備，嚴防強風豪雨帶來的供電衝擊。

台電基隆區處說，基隆地區地勢多坡、樹木繁茂，依歷次颱風經驗，強風常造成樹木枝幹斷裂，或招牌、鐵皮等外物吹落，進而碰觸或壓損配電線路，導致停電，「預防性樹木修剪」為確保公眾用電安全的必要措施。修剪作業將兼顧供電安全與護樹要求原則，僅針對「可能威脅」線路安全的枝幹進行適度處理。

在防汛整備方面，鑑於基隆、汐止等轄區內部分地勢較低窪，已針對重要變電所及饋線自動化開關，完成防水閘門裝設及抽水設備試運轉，確保關鍵供電樞紐在豪雨期間能正常運作。

台電基隆區處長陳据湖提醒，如遇電線掉落與外露，請立即撥打1911通報，切勿自行碰觸或試圖撿拾，以免發生觸電危險。此外，針對設有配電場所（高壓用戶）的大樓，若相關設備位於地下室，請務必備妥防水閘門、沙包等防範水患措施。

基隆區處說，台電的「配電自動化系統」可即時監測各主要線路是否異常若颱風期間發生停電，民眾可多加利用「台灣電力APP」或官網「颱風停電/搶修」專區通報及查詢，請民眾耐心等候。建議將1911專線留給無法使用網路或有緊急狀況（如上述電線掉落）的民眾使用。針對停電事故，台電的復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」之原則進行，並以公共安全、捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施為優先，再至一般用戶。

沙德爾颱風 停電 台電

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沙德爾颱風目前仍是中度颱風，中央氣象署上午8時30分發布海上颱風警報。

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