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影／大浪狂襲拚岸邊點火迎好兄弟！基隆中元祭放水燈驚呼連連

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆中元祭八斗子望海巷「放水燈」，由於受到颱風外圍環流及漲潮影響，浪高超過1米5，改浸水後在岸邊燃燒，「進喔，發喔」聲中水燈頭一個一個被點燃，但馬上又被大浪推回岸邊，現場驚呼連連。記者游明煌／攝影
基隆中元祭八斗子望海巷「放水燈」，由於受到颱風外圍環流及漲潮影響，浪高超過1米5，改浸水後在岸邊燃燒，「進喔，發喔」聲中水燈頭一個一個被點燃，但馬上又被大浪推回岸邊，現場驚呼連連。記者游明煌／攝影

傳承172年的「鷄籠中元祭」昨晚11時在基隆八斗子望海巷「放水燈」，由於受到颱風外圍環流及漲潮影響，海邊風浪過大，浪高超過1米5，救難人員評估下海推進水燈頭有安全疑慮，改浸水後在岸邊燃燒，「進喔，發喔」聲中水燈頭一個一個被點燃，但馬上又被大浪推回岸邊，現場驚呼連連，為迎接好兄弟，救難人員及義消與大浪拚戰1小時，順利完成放水燈儀式。

昨晚市區放水燈遊行後，「施放水燈頭」接力登場，各姓宗親隨即將水燈首護送至望海巷海岸，照亮夜空。昨晚浪非常大，大浪一波接一波襲至岸邊，激起浪花，岸邊人員都被打濕。

往年習俗都是讓水燈頭愈漂愈遠好運會旺旺來，但昨天浪太大都在岸邊點燃，宗親會說，迎接好兄弟的心意不減，安全最重點。

基隆市消防局、救難協會與宗親會協商後，各宗親會將水燈頭抬到岸邊，由救難協會人員將水燈頭放岸邊入海中浸到水後，馬上移到岸邊點燃，讓好兄弟收到宗親會邀請，今天中元節普度到陸上享受祭品。

在「進喔，發喔」聲中，水燈頭一個一個被點燃，但一落海馬上又被大浪推回岸邊，現場驚呼連連，立刻拉至岸邊燃燒，為迎接好兄弟，救難人員與大浪拚戰，有的被大浪衝到跌倒，讓一旁民眾看得膽顫心驚。消防局長游家懿表示，一切以安全為最大考量。

基隆副市長邱佩琳說，施放水燈頭是中元祭期間的傳統儀式重頭戲，是對水上的「好兄弟」發出邀請函，水燈首在海面漂浮燃燒，熊熊烈火為水上孤魂引領照路，迎請好兄弟們返回陸上陽間，接受誠心供養。今天浪非常大，但都順利完成，看到救難人員的辛苦，非常感動。

文化觀光局長江亭玫說，放水燈頭象徵中元祭重要迎請儀式圓滿完成，希望能讓更多人能了解這項傳統民俗，現場施放煙火，點亮基隆望海巷的夜空，讓大家都能一齊感受這場年度盛典的熱鬧氛圍及文化意義。

基隆中元祭八斗子望海巷「放水燈」，由於受到颱風外圍環流及漲潮影響，浪高超過1米5，改浸水後在岸邊燃燒，「進喔，發喔」聲中水燈頭一個一個被點燃，但馬上又被大浪推回岸邊，現場驚呼連連。記者游明煌／攝影
基隆中元祭八斗子望海巷「放水燈」，由於受到颱風外圍環流及漲潮影響，浪高超過1米5，改浸水後在岸邊燃燒，「進喔，發喔」聲中水燈頭一個一個被點燃，但馬上又被大浪推回岸邊，現場驚呼連連。記者游明煌／攝影

基隆中元祭八斗子望海巷「放水燈」，由於受到颱風外圍環流及漲潮影響，浪高超過1米5，改浸水後在岸邊燃燒，「進喔，發喔」聲中水燈頭一個一個被點燃，但馬上又被大浪推回岸邊，現場驚呼連連。記者游明煌／攝影
基隆中元祭八斗子望海巷「放水燈」，由於受到颱風外圍環流及漲潮影響，浪高超過1米5，改浸水後在岸邊燃燒，「進喔，發喔」聲中水燈頭一個一個被點燃，但馬上又被大浪推回岸邊，現場驚呼連連。記者游明煌／攝影

基隆中元祭八斗子望海巷「放水燈」，由於受到颱風外圍環流及漲潮影響，浪高超過1米5，改浸水後在岸邊燃燒，「進喔，發喔」聲中水燈頭一個一個被點燃，但馬上又被大浪推回岸邊，現場驚呼連連。記者游明煌／攝影
基隆中元祭八斗子望海巷「放水燈」，由於受到颱風外圍環流及漲潮影響，浪高超過1米5，改浸水後在岸邊燃燒，「進喔，發喔」聲中水燈頭一個一個被點燃，但馬上又被大浪推回岸邊，現場驚呼連連。記者游明煌／攝影

基隆中元祭八斗子望海巷「放水燈」，由於受到颱風外圍環流及漲潮影響，浪高超過1米5，改浸水後在岸邊燃燒，「進喔，發喔」聲中水燈頭一個一個被點燃，但馬上又被大浪推回岸邊，現場驚呼連連。記者游明煌／攝影
基隆中元祭八斗子望海巷「放水燈」，由於受到颱風外圍環流及漲潮影響，浪高超過1米5，改浸水後在岸邊燃燒，「進喔，發喔」聲中水燈頭一個一個被點燃，但馬上又被大浪推回岸邊，現場驚呼連連。記者游明煌／攝影

中元祭 放水燈 基隆 好兄弟

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