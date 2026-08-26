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鷄籠中元祭放水燈遊行 各宗親會花車遶行市區吸睛

中央社／ 基隆26日電

2026丙午鷄籠中元祭今晚進入放水燈遊行重頭戲，各姓氏宗親會花車先後遶行基隆市區，吸引大批民眾夾道欣賞，繽紛熱鬧。

基隆市政府發布新聞稿指出，這項擁有172年歷史的鷄籠中元祭，今年由「劉唐杜姓宗親會」輪值主普。活動重頭戲放水燈遊行於今天晚間6時30分登場，開場由世界火舞冠軍蔡宏毅領軍的「即將成真火舞團」，帶來國際級代表作「寶島烈焰」，火舞技藝融入鷄籠中元祭放水燈，點亮基隆街頭。

謝國樑致詞時表示，鷄籠中元祭不僅是國家指定第一項無形文化資產重要民俗，更是基隆最具代表性的文化盛事。這項活動不僅承載著慎終追遠、悲天憫人的普度精神，更展現基隆多元族群和諧共融的城市包容力。

遊行結束後，各姓氏宗親會水燈頭花車於深夜開往八斗子望海巷施放水燈頭。民間習俗相信，水燈頭漂流越遠，代表接受到普渡訊息的「好兄弟」越多，再加上火勢的旺盛與運勢的象徵連結，意味姓氏團體的運勢會更好。

中元祭 放水燈 基隆

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