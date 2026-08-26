影／中元祭放水燈大遊行湧數萬人火舞驚呼連連 基隆有如不夜城

傳承172年基隆中元祭「放水燈遊行」今晚登場，市區下午5時30分起封街，晚間7時開始展開大遊行，數萬民眾湧入市街夾道看展演，有的跟著一起熱舞，精采的火舞表演拉開序幕，民眾驚呼連連，各宗親水燈頭、花車、陣頭及表演團體依序通過主舞台遊行，市區熱鬧有如不夜城。

活動今晚7時開始，主舞台設在海洋廣場前忠一路，港邊船隻鳴笛慶祝，並施放煙火，照亮基隆港及市區夜空，現場有數萬人，市區淨空管制，各地遊客湧入。晚間11時八斗子在傳統祭儀後施放水燈，為活動最高潮。

市長謝國樑說，基隆中元祭今年已傳承172年，是國家指定第一項無形資產，傳承珍貴的文化傳統盛事，今晚舉行放水燈遊行盛會，不僅承載慎終追遠、悲天憫人的精神，共展現基隆多元族群和諧共融的族群特色，今年非常感謝由劉杜宗親會擔任主普，傳承這項珍貴的文化傳統，今晚放水燈大遊行更是中元祭最受矚目的活動之一，各展演隊伍穿梭街頭，今晚更將在八斗子放水燈，歡迎民眾參與。

議長童子瑋表示，基隆中元祭是基隆一年當中最重要的文化盛事，今有來自國內外的民眾相聚在基隆，一起傳承屬於基隆的中元祭文化傳承，今年尤其特別，因為是基隆建城400周年，對小朋友來說，也是一年之中唯一的一天可以在街上通行無阻的日子，感念先祖，祝福未來。今天放水燈大遊行，就是從衝突走到和解，基隆人來學習如何共存，如何團結成為一家人的日子的故事。

今天晚間9時到明天凌晨1時，北寧路平浪橋至八斗子車站路段將全面封閉，確保望海巷放水燈頭活動順利進行。

為方便民眾參與施放水燈頭活動，市府自晚間9時30分起在信一路基隆文化廣場設置臨時接駁站，由主普宗親會提供免費接駁公車，前往望海巷放水燈會場。活動結束後，接駁公車將持續服務，載送民眾返回市區。同時，基隆市公車處將於凌晨零時30分在城際轉運站加開104、202、501、505路夜間收費公車，並在基隆火車站南站加開302、402、601路收費公車，提供疏運服務。

此外，為便利外縣市民眾於活動結束後返程，台鐵將於活動翌日凌晨加開兩班列車：凌晨零時5分自八斗子車站開往七堵車站，民眾可於七堵車站銜接凌晨1時自基隆開往樹林的區間車，詳細班次請至台鐵官網查詢。同時，大都會客運2088及首都客運1579班車亦將於放水燈結束後，在望海巷各加開兩班直達台北的班車，方便民眾返程。

基隆中元祭放水燈大遊行數萬民眾看展演，基隆有如不夜城。記者游明煌／攝影

基隆中元祭放水燈大遊行數萬民眾看展演，基隆有如不夜城。記者游明煌／攝影

基隆中元祭放水燈大遊行數萬民眾看展演，基隆有如不夜城。記者游明煌／攝影

基隆中元祭放水燈大遊行數萬民眾看展演，基隆有如不夜城。記者游明煌／攝影

基隆中元祭放水燈大遊行數萬民眾看展演，基隆有如不夜城。記者游明煌／攝影

基隆中元祭放水燈大遊行數萬民眾看展演，基隆有如不夜城。記者游明煌／攝影

基隆中元祭放水燈大遊行數萬民眾看展演，基隆有如不夜城。記者游明煌／攝影

基隆中元祭放水燈大遊行數萬民眾看展演，基隆有如不夜城。記者游明煌／攝影

基隆中元祭放水燈大遊行數萬民眾看展演，基隆有如不夜城。記者游明煌／攝影

基隆中元祭放水燈大遊行數萬民眾看展演，基隆有如不夜城。記者游明煌／攝影