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宜蘭人等了6年 大湖風景區最快下月底開放「還湖於民」

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭大湖風景區封閉整修近6年，下月將開放「還湖於民」。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭大湖風景區封閉整修近6年，下月將開放「還湖於民」。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭人都知道的員山鄉大湖風景區，因縣府辦理周邊景觀改善工程，已經封閉近6年。代理縣長林茂盛今天視察，宣布最快下月底可正式開放「還湖於民」，屆時無論入園、停車都不收費。

大湖風景特定區位於員山鄉，1983年畫設，是全縣第一個風景特定區，區內有豐富的湧泉、湖泊及埤塘景觀，也可見飛鳥、魚蝦嬉游，生態豐富，是許多在地人的兒時回憶。

不過湖域屬於農田水利署宜蘭管理處管理，部分土地為員山鄉公所所有，農田水利會還曾與承租業者發生官司糾紛。縣府與農田水利署、鄉公所協商後，獲同意將公有土地納入建設使用後，由縣府向交通部觀光署爭取經費，2020年封園整修，到去年底完成4期工程建設，共投入9290萬元。

代理縣長林茂盛今天視察，風景區內目前可利用的公有土地包含湖域、周邊步道系統及廣場用地，已完成4期工程建設，後續計畫透過周邊整體開發程序，取得由私人捐贈用地後，再施作遊客中心、賣店、市集、艇庫及碼頭等建設。

在此之前，為了讓封閉許久的大湖風景區先開放，縣府已取得周邊私有地主同意，投入1155萬元辦理簡易臨時停車場、貨櫃公廁及接水優化工程，可提供初期遊客入園的基本服務，工程預計後天完工，驗收後最快下月底開放。

縣府表示，大湖風景區規畫遊覽車4格、小客車69格，還包含2格無障礙車格，另有機車19格，含2格無障礙車格，開放後，入園不收門票，停車也不收費。

宜蘭大湖風景區封閉整修近6年，縣府施作貨櫃公廁即將完工，園區預計下月重新開放「還湖於民」。圖／宜蘭縣政府提供。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭大湖風景區封閉整修近6年，縣府施作貨櫃公廁即將完工，園區預計下月重新開放「還湖於民」。圖／宜蘭縣政府提供。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭代理縣長林茂盛（前排左2）今天到大湖風景區視察，宣布最快下月底開園。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭代理縣長林茂盛（前排左2）今天到大湖風景區視察，宣布最快下月底開園。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭大湖風景區封閉整修近6年，縣府施作簡易臨時停車場即將完工，園區預計下月重新開放「還湖於民」。圖／宜蘭縣政府提供。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭大湖風景區封閉整修近6年，縣府施作簡易臨時停車場即將完工，園區預計下月重新開放「還湖於民」。圖／宜蘭縣政府提供。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭 林茂盛 工程

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