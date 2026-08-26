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前立院副院長饒穎奇辭世9月6日告別式 韓國瑜等政壇要角任治喪委員

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
立法院長韓國瑜今天上午前往台東悼唁前立法院副院長饒穎奇，並擔任治喪委員會主任委員。圖／讀者提供
立法院長韓國瑜今天上午前往台東悼唁前立法院副院長饒穎奇，並擔任治喪委員會主任委員。圖／讀者提供

台東縣長饒慶鈴之父、前立法院副院長、總統府資政饒穎奇日前在台東縣卑南鄉初鹿老家安詳辭世，享耆壽93歲。消息傳出後，政壇及地方人士紛紛表達哀悼，家屬今天公布治喪安排，將於9月6日上午在台東市立殯儀館追遠廳舉行告別式，隨後發引羽化。

饒穎奇一生深耕政壇與地方，歷任立法院副院長等職，長年活躍於台東政壇，在地方及中央政界均累積深厚人脈。此次治喪委員會陣容龐大，榮譽主任委員由前立法院長王金平、前國民黨主席吳伯雄擔任，主任委員則由現任立法院長韓國瑜擔任，副主任委員為立法院副院長江啟臣。

治喪委員名單也包括多位縣市首長及立法委員，包括新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚、新竹市長高虹安、連江縣長王忠銘，以及立委柯志恩、羅智強、謝龍介、顏寬恒等政壇人士，陣容橫跨中央與地方。

饒穎奇辭世時，妻子饒高淑端及孝女饒慶鈴、饒慶宜、饒慶鈺與全體孝眷均隨侍在側，家屬陪伴走完人生最後一程。

家屬並表示，告別式將以溫馨、簡約為初衷，特別「懇辭奠儀、罐頭塔、花籃、花圈」，希望親友以簡約方式追思，不鋪張、不繁複。

饒穎奇晚年主要居住在台東，初鹿老家也是他與家人長年生活的重要所在。如今走完93年人生旅程，告別式將回到台東舉行，也讓地方人士感念這位長年活躍政壇、深耕台東的前立法院副院長。

韓國瑜 告別式 饒慶鈴

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