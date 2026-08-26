宜蘭大湖風景特定區封閉6年及改善 9月底重新對外開放

宜蘭縣政府今天表示，縣府自2020年封閉員山鄉大湖風景特定區，辦理周邊景觀工程改善，經過4期工程後，預定在9月底重新對外開放，免收門票。

大湖風景特定區為宜蘭縣政府在1983年劃設的縣轄風景區，面積約10公頃。昔日因為特定區範圍大部分是私有土地，還有特定區湖域曾發生民間育樂公司與當時的宜蘭農田水利會（現改為農田水利署宜蘭管理處）管理訴訟等問題，導致未能有較整體的觀光建設計畫；水利會之後順利將湖域與周邊土地取回，暫時封閉風景區，並與縣府合作分期開發，辦理周邊景觀工程改善。

為了解開發情況，宜蘭縣代理縣長林茂盛今天帶領縣府團隊前往視察，並向外界說明建設成果。

縣府工商旅遊處表示，4期景觀改善工程包含廣場環境營造、水域休憩與碼頭設施、環湖步道、生態護岸、水門棧道、新月橋整修等，總投入經費約新台幣9290萬元。

工商旅遊處指出，縣府另投入經費，取得周邊私有土地地主同意，完成簡易臨時停車場、貨櫃公廁建置。9月底正式開放後，將繼續透過周邊整體開發程序，取得由私人捐贈相關用地後，進行遊客中心、賣店、市集、艇庫及碼頭等建設。

林茂盛表示，大湖風景特定區經周邊景觀改善工程後，預計9月底正式開放，打造宜蘭觀光遊憩新據點。