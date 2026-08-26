台東車站停車棚變身綠能門面 年發491萬度電、可供1365戶使用

台東車站周邊再添一處大型綠能設施！台東縣政府推動的「台東車站永續節能停車棚」B區，今天下午正式啟用，不僅提供旅客遮陽避雨的停車空間，更結合太陽光電與台東在地文化意象，讓車站這座旅客抵達台東的第一站，也成為展示城市特色的門面。

啟用儀式下午2時舉行，由台東縣政府副縣長王志輝等貴賓共同按鈕啟用。王志輝表示，台東車站是許多旅客認識台東的第一站，周邊公共建設除了要提供基本功能，也希望讓鄉親使用方便、旅客感受到台東特色，同時符合環境永續的發展方向。

縣府交通及養護工程處表示，這項工程歷時300個工作天完成，透過既有停車空間複合利用，將停車、遮陽避雨、綠能發電及城市景觀等功能整合在一起。

其中最受矚目的是太陽光電設施，總裝置容量達3930 kWp，估算每年可產生約491萬度綠電，若以一般家庭每年約使用3600度電計算，相當於約1365戶家庭一年的用電量，把台東充沛的日照轉化為實際的潔淨能源。

除了發電功能，停車棚外觀也融入台東特色，整體以象徵海洋與天空的「台東藍」為主要視覺意象，並加入熱氣球、鹿、拼板舟及旗魚等四大元素。

停車棚柱構及外觀細節呼應藍色意象，外側鋁格柵板則以曲線造型呈現雲朵，讓原本功能性的停車設施，也具有地方文化與城市景觀特色。

縣府表示，台東車站是旅客進入台東的重要交通門戶，這次透過停車空間加值利用，不僅改善停車環境，也讓綠能、公共服務及地方文化在同一座公共建築中呈現。未來將持續從民眾實際需求出發，推動兼顧環境永續、地方文化與生活品質的公共建設。