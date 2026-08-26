快訊

學不會尊重？婦產科醫劉偉民曝病患性經驗隱私 網轟：把看診變英雄表演

見證者無人機大升級！時速480公里甩開攔截 關鍵零件來自這國家

陳幸妤也在用！通訊軟體Discord是什麼？如何註冊、優缺點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮礦石稅草案提了又撤遭質疑 議長張峻裁示送大會討論

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議會今天召開第20屆第23次臨時大會程序委員會。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會今天召開第20屆第23次臨時大會程序委員會。記者王燕華／攝影

花蓮縣礦石稅自治條例明年初將屆滿，縣府重定草案月初送到議會，還未開會審查，昨突然撤案，國民黨議會黨團也同步發新聞稿要求檢討，引起質疑。議會今天召開臨時大會程序委員會，議長張峻裁示不予撤案，送大會討論。

礦石稅是花蓮縣府重要收入來源，每年約徵收7億元。目前施行的「花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例」於2023年1月發布實施，按照開採數量不同，依課稅級距及累進稅額計徵，每公噸約在50元到70元不等，課徵期限自生效日起算4年。

礦石稅自治條例明年1月將屆滿，縣府制定新條例，本月6日函送議會審議。議會原定在下周一起召開的臨時大會審議，但縣府昨天突然又函文給議會表示要撤案。

議會國民黨團昨同步發布聲明，指礦石稅課徵應依據地方財政變化、景觀維護實際需求及產業景氣，進行公開且合理的評估與調整，也要求縣府公開近年礦石稅稅收、用途，以及投入景觀維護與環境復育的金額。

縣議會今天召開臨時大會程序委員會，地方稅務局長呂玉枝說明，因多次接到業者及工會陳情，加上財劃法修正後，地方財政條件改變，才決定重新檢討，並非要廢止。

無黨籍黨團及民進黨團質疑國民黨團早一步接到礦石稅撤案消息，各黨團資訊不同步；無黨籍黨團總召楊華美說，業者已經陳情多年，縣府向來態度很強硬，為何突然改變立場？民進黨議員張美慧也質問是否其中有涉及利益交換。

縣府代理祕書長饒忠不滿表示，縣府重新檢視礦石稅課徵標準有其時空背景，外界不要動輒扯利益交換或黑箱。主持會議的議長張峻認為，課石稅課徵標準，應經過議會公開討論形成決議，裁示不予撤案，仍送大會討論。

花蓮縣議會今天召開第20屆第23次臨時大會程序委員會。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會今天召開第20屆第23次臨時大會程序委員會。記者王燕華／攝影

花蓮 張峻 國民黨團

延伸閱讀

雲林縣長張麗善任內最後施政報告 議員李明哲一句話讓她哽咽回話

影／不滿板殯經費說不清 藍議員喊清點人數 議會審查開不下去

政壇大老請辭！福岡議會爆金錢收受疑雲 自民黨籍議長成風暴中心

北市遮陽傘要變冬菇了…綠白猛轟、藍沒護航 都發局：重新盤整工期

相關新聞

花蓮礦石稅草案提了又撤遭質疑 議長張峻裁示送大會討論

花蓮縣礦石稅自治條例明年初將屆滿，縣府重定草案月初送到議會，還未開會審查，昨突然撤案，國民黨議會黨團也同步發新聞稿要求檢討，引起質疑。議會今天召開臨時大會程序委員會，議長張峻裁示不予撤案，送大會討論。

影／1.5億大武崙溪改善可降洪水1米 謝國樑：未來再設滯洪園區

基隆市大武崙溪兩岸地勢低窪，過去每逢豪大雨常淹水，「大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程」總經費1.5億元，獲經濟部水利署全額補助已經完工，可降洪水位達0.8至1.0公尺，市長謝國樑今天視察，期能在這次沙德爾防颱發揮禦洪成效，未來並計畫設大武崙溪棒球場滯洪園區。

花蓮瑞穗鄉公所發現金3000元 今天最後一天領取

賴清德總統宣布明年普發1萬元，不過花蓮瑞穗鄉為振興經濟發放3000元現金，今天是最後一天，下午5時前可到鄉公所領取。鄉公所提醒符合資格的民眾把握時間前往領取，若逾時視同放棄，未領款項將回繳公庫。

積水阻交通 國3北向林邊交流道入口匝道管制封閉 建議改道

南台灣連日豪大雨，終於告一段落。不過，高速公路南區區交控中心表示，因受到積水影響，國道3號北向東港要往林邊交流道入口匝道管制封閉，建議預計會行經封閉路段的駕駛人，要提早規畫好替代道路，改道行駛。

萬里溪堰塞湖解除黃色警戒

萬里溪堰塞湖水位持續下降，林業及自然保育署花蓮分署昨指出，水位已下降四點七公尺，估計約一百萬立方公尺蓄水量流出，雖然目前趨勢趨緩，但堰塞湖仍具有一定風險。因此解除萬榮、鳳林部分村落黃色警戒，但河道範圍仍維持紅色警戒，相關橋梁及河道施工等持續管制。

宜蘭溜冰場整修延宕 金牌選手喊出走

宜蘭五結鄉溪濱公園溜冰場整修進度嚴重延宕，縣內滑輪溜冰選手將近一年無場可練，國手選拔也失利。國家代表隊教練黃郁善控訴，團隊多次建言全遭漠視，連施工前測試場地平整度的卑微要求也遭拒，選手已決定集體轉籍，不再為五結鄉出賽，其中十一名選手考慮棄權九月全民運動會，表達抗議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。