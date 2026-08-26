花蓮礦石稅草案提了又撤遭質疑 議長張峻裁示送大會討論

花蓮縣礦石稅自治條例明年初將屆滿，縣府重定草案月初送到議會，還未開會審查，昨突然撤案，國民黨議會黨團也同步發新聞稿要求檢討，引起質疑。議會今天召開臨時大會程序委員會，議長張峻裁示不予撤案，送大會討論。

礦石稅是花蓮縣府重要收入來源，每年約徵收7億元。目前施行的「花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例」於2023年1月發布實施，按照開採數量不同，依課稅級距及累進稅額計徵，每公噸約在50元到70元不等，課徵期限自生效日起算4年。

礦石稅自治條例明年1月將屆滿，縣府制定新條例，本月6日函送議會審議。議會原定在下周一起召開的臨時大會審議，但縣府昨天突然又函文給議會表示要撤案。

議會國民黨團昨同步發布聲明，指礦石稅課徵應依據地方財政變化、景觀維護實際需求及產業景氣，進行公開且合理的評估與調整，也要求縣府公開近年礦石稅稅收、用途，以及投入景觀維護與環境復育的金額。

縣議會今天召開臨時大會程序委員會，地方稅務局長呂玉枝說明，因多次接到業者及工會陳情，加上財劃法修正後，地方財政條件改變，才決定重新檢討，並非要廢止。

無黨籍黨團及民進黨團質疑國民黨團早一步接到礦石稅撤案消息，各黨團資訊不同步；無黨籍黨團總召楊華美說，業者已經陳情多年，縣府向來態度很強硬，為何突然改變立場？民進黨議員張美慧也質問是否其中有涉及利益交換。

縣府代理祕書長饒忠不滿表示，縣府重新檢視礦石稅課徵標準有其時空背景，外界不要動輒扯利益交換或黑箱。主持會議的議長張峻認為，課石稅課徵標準，應經過議會公開討論形成決議，裁示不予撤案，仍送大會討論。