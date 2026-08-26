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影／1.5億大武崙溪改善可降洪水1米 謝國樑：未來再設滯洪園區

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長謝國樑今天視察大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程。記者游明煌／攝影
市長謝國樑今天視察大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程。記者游明煌／攝影

基隆市大武崙溪兩岸地勢低窪，過去每逢豪大雨常淹水，「大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程」總經費1.5億元，獲經濟部水利署全額補助已經完工，可降洪水位達0.8至1.0公尺，市長謝國樑今天視察，期能在這次沙德爾防颱發揮禦洪成效，未來並計畫設大武崙溪棒球場滯洪園區。

謝國樑說，大武崙溪兩岸地勢低窪，過去每逢豪大雨往往造成周邊居民財產損失。為落實「防災重於救災」原則，市府積極爭取中央經費，多管齊下推動根本性的治水方針。

謝國樑表示，已如期完工的「大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程」。該工程總經費達1.5億元，獲經濟部水利署全額補助，施作內容包含410公尺的子母溝優化及570公尺低水護岸。現階段各節點均已暢通，遇洪泛期預期可實質降低瓶頸段洪水位達0.8至1.0公尺，期能在這次防颱實戰中將率先發揮關鍵的第一線禦洪成效。

針對中期整治藍圖，謝國樑說，正在設計中的「大武崙溪棒球場滯洪園區」計畫，由水利署核定115至116年度補助3600萬元設計費，目前正緊鑼密鼓進行設計發包。亮點在於翻轉傳統滯洪池占用單一地表的思維，大膽採用「多目標複合式」的立體空間設計。

工務處長簡翊哲說，未來園區完工後，地表層將全面復原，維持標準棒壘球場供市民休閒運動；地下1層則滯洪池兼作為公有停車場，有效舒緩地方停車空間不足的痛點；地下2層則建置深層滯洪池，預期可蓄洪達7.2萬至8.7萬噸。當颱風或極端暴雨即將來襲前，市府將啟動預警撤離機制淨空車輛，讓地下一、二層同時轉化為巨型蓄洪空間，徹底化解極端雨量帶來的淹水威脅。

謝國樑說，感謝工務團隊的努力，他指示隨時緊盯大武崙溪即時水位，並提前於周邊部署大型移動式抽水機、宣導店家架設防水閘門。市府團隊將持續與中央密切配合、加速審查程序，盼能早日動工棒球場滯洪工程，運用現代化立體防洪工程，逐步帶領基隆擺脫長年水患、邁向韌性城市。

市長謝國樑今天視察大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程。記者游明煌／攝影
市長謝國樑今天視察大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程。記者游明煌／攝影

市長謝國樑今天視察大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程。記者游明煌／攝影
市長謝國樑今天視察大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程。記者游明煌／攝影

市長謝國樑今天視察大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程。記者游明煌／攝影
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謝國樑 洪水 基隆 淹水 棒球場 滯洪池

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