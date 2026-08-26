花蓮瑞穗鄉公所發現金3000元 今天最後一天領取

賴清德總統宣布明年普發1萬元，不過花蓮瑞穗鄉為振興經濟發放3000元現金，今天是最後一天，下午5時前可到鄉公所領取。鄉公所提醒符合資格的民眾把握時間前往領取，若逾時視同放棄，未領款項將回繳公庫。

瑞穗鄉公所獲鄉代表會支持，通過「花蓮縣瑞穗鄉振興經濟禮金發放自治條例」，只要今年3月31日前設籍就可領取3000元，從上月27日起發放。

鄉公所原本規畫發放時間到8月25日為止，但考量24日花蓮因豪雨放假，為鄉公所當天就透過臉書宣布，為保障民眾權益，振興禮金領取期限順延一天，到今天為止。

鄉公所表示，這次編列經費發放振興禮金，除了提供鄉民們實質的經濟支持，也鼓勵用在瑞穗的店家、市場等消費，促進地方經濟發展。提醒鄉民，今天發放時間為上午9時至中午12時、下午1時至5時，請攜帶身分證正本及印章到鄉公所領取，若超過時間將視同放棄，無法再領。

花蓮近年因為地震、堰塞湖等災害，受到很大影響，今年包括瑞穗在內共7鄉鎮發放現金，其中受洪災影響最大的光復鄉每人1萬元最多，其餘鄉鎮則介於2000元到3000元之間。