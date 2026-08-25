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基隆客運「騎」上分隔島⋯10乘客受傷就醫 謝國樑、業者赴醫院慰問

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆客運李姓司機今晚駕駛公車行駛源遠路時，失控「騎」上道路中央分隔島，造成10名乘客受傷，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆客運李姓司機今晚駕駛公車行駛源遠路時，失控「騎」上道路中央分隔島，造成10名乘客受傷，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝

1輛基隆客運今晚失控自撞道路中央分隔島，造成10名乘客受傷，基隆市長謝國樑和客運業者前往醫院慰問傷者。基市府交通處表示，肇事原因查明後，將請客運業者主管機關依據公路法處理。

基隆客運李姓司機今晚駕駛公車行駛源遠路時，失控「騎上」中央分隔島，共計造成4男6女10名乘客受輕傷。李姓司機未受傷，接受警方酒測數值為0，排除酒後開車釀禍，事故原因由警方調查中。

交通處指出，近期天候不穩定，降雨較大，部分路段可能出現路面濕滑、視線不佳等情形，提醒用路人注意行車安全，並請各客運業者轉達公車駕駛長，行車時務必減速慢行、保持安全距離，並隨時注意路況與周邊環境。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心晚間7時9分接獲報案，源遠路有輛基隆客運發生事故，消防人員到場後，將現場6名受傷乘客送醫。事後又接到車禍後自行返家的乘客，指覺得身體不適，派救護車將他送醫，另有3名乘客在事故後自行就醫，合計這起車禍造成10名乘客受輕傷。

基隆客運李姓司機今晚駕駛公車行駛源遠路時，失控「騎」上道路中央分隔島，造成10名乘客受傷，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆客運李姓司機今晚駕駛公車行駛源遠路時，失控「騎」上道路中央分隔島，造成10名乘客受傷，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝

基隆客運李姓司機今晚駕駛公車行駛源遠路時，失控「騎」上道路中央分隔島，造成10名乘客受傷，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆客運李姓司機今晚駕駛公車行駛源遠路時，失控「騎」上道路中央分隔島，造成10名乘客受傷，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝

基隆客運李姓司機今晚駕駛公車行駛源遠路時，失控「騎」上道路中央分隔島，造成10名乘客受傷，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆客運李姓司機今晚駕駛公車行駛源遠路時，失控「騎」上道路中央分隔島，造成10名乘客受傷，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝

基隆客運李姓司機今晚駕駛公車行駛源遠路時，失控「騎」上道路中央分隔島，造成10名乘客受傷，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆客運李姓司機今晚駕駛公車行駛源遠路時，失控「騎」上道路中央分隔島，造成10名乘客受傷，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝

謝國樑 基隆 客運

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