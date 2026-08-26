宜蘭溜冰場整修延宕 金牌選手喊出走

宜蘭五結鄉溪濱公園溜冰場整修進度嚴重延宕，縣內滑輪溜冰選手將近一年無場可練，國手選拔也失利。國家代表隊教練黃郁善控訴，團隊多次建言全遭漠視，連施工前測試場地平整度的卑微要求也遭拒，選手已決定集體轉籍，不再為五結鄉出賽，其中十一名選手考慮棄權九月全民運動會，表達抗議。

五結鄉公所表示，工程斥資千萬，因種種外在因素影響進度，目前主體工程已完成，預計十月完工，施工期間基於安全考量，不對外開放。縣教育處回應，已轉達訴求給五結鄉公所，建請雙方協商。

宜蘭縣滑輪溜冰代表隊近十年來在國際賽拿下四金十三銀五銅的成績，九成選手設籍五結鄉，近三年縣運更狂奪十九金十九銀六銅，卻沒有場地可練習。

黃郁善無奈表示，連面漆施工前希望測試場地平整度的卑微訴求也被拒絕，成為壓垮團隊的「最後一根稻草」。

貼文引發民眾及家長心疼留言「選手在場上拚成績，教練披星戴月爭取場地，宜蘭的成績是日復一日苦練換來的，別等拿獎牌才看見選手！」更有家長憤怒說，特地從外縣市將孩子送到宜蘭訓練，甚至遷戶，地方政府卻連最基本的安全訓練場地都無法提供，「令人感到不可思議，不但要出走五結，也要出走宜蘭！」