萬里溪堰塞湖解除黃色警戒

萬里溪堰塞湖水位持續下降，林業及自然保育署花蓮分署昨指出，水位已下降四點七公尺，估計約一百萬立方公尺蓄水量流出，雖然目前趨勢趨緩，但堰塞湖仍具有一定風險。因此解除萬榮、鳳林部分村落黃色警戒，但河道範圍仍維持紅色警戒，相關橋梁及河道施工等持續管制。

黃色警戒解除範圍包括萬榮鄉萬榮村、明利村，以及鳳林鎮森榮里、長橋里、山興里、鳳信里、大榮里、北林里等聚落。不過，河道範圍內的農田水利取水設施、台水公司萬榮淨水場、水利河防構造物及各施工單位仍列為紅色警戒管制對象。

萬榮鄉長梁光明表示，解除黃色警戒可讓居民回家，並隨時注意堰塞湖變化。鳳林鎮公所昨附上便當，再讓居民返家。

交通部分，台鐵新萬里溪橋、公路台九線萬里溪橋、西寶大橋及箭瑛大橋仍須依各橋梁警戒機制持續監控，必要時採取封閉措施；花蓮縣府、萬榮鄉公所及鳳林鎮公所也須加強河道巡視與監控。因目前河道水位及流量仍大，相關河道施工暫停，灌溉水門也維持關閉，以確保安全。

此外，因沙德爾颱風接近，花蓮分署提醒，雖然目前解除部分黃色警戒，相關單位仍須妥善規劃強制疏散、撤離及收容措施，尤其行動不便、需他人攙扶等弱勢族群，應預留預防性撤離時間。