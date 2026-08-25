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基隆監理站赴金山開辦一站式服務 200名銀髮族免長途奔波如願換駕照

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
基隆監理站今在新北市金山區舉辦高齡駕駛人換照一站式服務，銀髮族免去奔波之苦，就近完成換照作業。圖／讀者提供
基隆監理站今在新北市金山區舉辦高齡駕駛人換照一站式服務，銀髮族免去奔波之苦，就近完成換照作業。圖／讀者提供

基隆監理站今天在新北市金山區美田市民活動中心，舉辦高齡駕駛人換照一站式服務，銀髮族反應熱烈，200名搶到名額的長者，如願免去奔波之苦，就近完成換照作業。

高齡換照新制今年5月31日起實施，駕照有效期間調整至70歲止。年滿70歲至74歲駕駛人，經體格檢查合格並完成高齡換照講習，換發有效期間至75歲駕照。75歲以上除體檢合格外，另須通過「認知功能測驗」，或提出無患有中度以上失智症證明文件，配合參加高齡換照講習換發駕照後，每滿3年換發1次。

基隆監理站為減少金山地區長者，長途跋涉到位在基隆七堵區的監理站辦理換照，今天在美田市民活動中心辦理一站式服務，200個名額很快預約額滿，並在今天完成作業。

基隆監理站站長何宗霖說，感謝金山區公所全力支持，也肯定監理站現場同仁的辛勞。基隆監理站會持續將貼心便利的服務，帶到每一個需要的角落，用心守護偏鄉長輩的交通安全。

基隆監理站也與基隆市政府、仁愛區公所及醫療單位合作，15日在基隆市仁愛區朝棟里民活動中心，辦理首場假日體檢、講習、換照三合一高齡一站式換照服務活動，讓長輩減少在醫院及監理站間舟車勞頓，現場即可完成體檢、講習及換發新駕照，吸引超過220名長者參加。

基隆監理站預定29日在七堵火車站4樓正明里民活動中心，再辦一場體檢、講習、換照三合一高齡一站式換照服務活動，無論是70至74歲的體格檢查，或是75歲以上的認知功能測驗，都能在活動會場一次處理。日前開放200個預約名額，今天已額滿。

基隆監理站今在新北市金山區舉辦高齡駕駛人換照一站式服務，銀髮族免去奔波之苦，就近完成換照作業。圖／讀者提供
基隆監理站今在新北市金山區舉辦高齡駕駛人換照一站式服務，銀髮族免去奔波之苦，就近完成換照作業。圖／讀者提供

基隆 銀髮族 監理站

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