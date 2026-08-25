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宜蘭尚水！頭城舞林高手大賽熱力登場 540人競舞搶攻9月18日決賽門票

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
全民運動盛事「2026頭城鎮第三屆舞林高手大賽」初賽，今天傍晚在鎮公所前廣場登場，比賽報名人數再創歷屆新高，吸引540名選手同場競技，大家開心跳起來，氣氛熱絡。圖／鎮公所提供
全民運動盛事「2026頭城鎮第三屆舞林高手大賽」初賽，今天傍晚在鎮公所前廣場登場，比賽報名人數再創歷屆新高，吸引540名選手同場競技，大家開心跳起來，氣氛熱絡。圖／鎮公所提供

宜蘭頭城鎮全民運動盛事「2026頭城鎮第三屆舞林高手大賽」初賽，今天傍晚在鎮公所前廣場舉行，民眾對這次賽事參與熱烈，報名人數再創新高，吸引540名選手同場競技，手舞足蹈嗨翻天，現場氣氛熱絡、熱力四射。

頭城鎮公所表示，為提升賽事的豐富性與觀賞性，本屆賽事特別規劃「初賽」與「決賽」兩階段競賽機制。初賽以兼具宜蘭在地鄉土情懷與活力律動的「宜蘭尚水健康操」作為指定曲目；賽事不限舞步版本，主辦單位鼓勵參賽者發揮創意、自由編排，展現專屬頭城的健康活力與自信風采。

鎮長蔡文益指出，舞林高手大賽邁入第三屆，參賽熱度一年比一年高升。今年報名人數突破540人，展現頭城人的滿滿熱情，鎮公所辦理此項賽事的初衷，希望能打破年齡與舞步的框架，讓長輩、青年與小朋友都能攜手走出戶外、動動筋骨，在音樂與舞蹈的陪伴下「舞出健康、舞出自信」。

歷經初賽考驗並脫穎而出的優秀隊伍與舞者，將於9月18日「頭城煙火節」當晚晉級決賽。屆時參賽者將挑戰節奏明快、熱力十足的經典舞曲《歡喜來恰恰》，在萬眾矚目的璀璨煙火與星光下同台較勁、爭奪榮耀，公所邀請民眾9月18日共同見證精彩決賽，欣賞絢爛煙火，體驗熱情繽紛的頭城之美。

全民運動盛事「2026頭城鎮第三屆舞林高手大賽」初賽，今天傍晚在鎮公所前廣場登場，比賽報名人數再創歷屆新高，吸引540名選手同場競技，大家開心跳起來，氣氛熱絡。圖／鎮公所提供
全民運動盛事「2026頭城鎮第三屆舞林高手大賽」初賽，今天傍晚在鎮公所前廣場登場，比賽報名人數再創歷屆新高，吸引540名選手同場競技，大家開心跳起來，氣氛熱絡。圖／鎮公所提供

全民運動盛事「2026頭城鎮第三屆舞林高手大賽」初賽，今天傍晚在鎮公所前廣場登場，比賽報名人數再創歷屆新高，吸引540名選手同場競技，大家開心跳起來，氣氛熱絡。圖／鎮公所提供
全民運動盛事「2026頭城鎮第三屆舞林高手大賽」初賽，今天傍晚在鎮公所前廣場登場，比賽報名人數再創歷屆新高，吸引540名選手同場競技，大家開心跳起來，氣氛熱絡。圖／鎮公所提供

全民運動盛事「2026頭城鎮第三屆舞林高手大賽」初賽，今天傍晚在鎮公所前廣場登場，比賽報名人數再創歷屆新高，吸引540名選手同場競技，大家開心跳起來，氣氛熱絡。圖／鎮公所提供
全民運動盛事「2026頭城鎮第三屆舞林高手大賽」初賽，今天傍晚在鎮公所前廣場登場，比賽報名人數再創歷屆新高，吸引540名選手同場競技，大家開心跳起來，氣氛熱絡。圖／鎮公所提供

全民運動盛事「2026頭城鎮第三屆舞林高手大賽」初賽，今天傍晚在鎮公所前廣場登場，比賽報名人數再創歷屆新高，吸引540名選手同場競技，大家開心跳起來，氣氛熱絡。圖／鎮公所提供
全民運動盛事「2026頭城鎮第三屆舞林高手大賽」初賽，今天傍晚在鎮公所前廣場登場，比賽報名人數再創歷屆新高，吸引540名選手同場競技，大家開心跳起來，氣氛熱絡。圖／鎮公所提供

宜蘭 律動 選手

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