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低碳永續兼具自然生態 第15屆宜蘭公共工程優質獎7團隊獲殊榮
宜蘭縣政府舉辦第15屆「公共工程優質獎」，共有7個獲獎團隊，今天由代理縣長林茂盛進行表揚，肯定本屆工程展現團隊在技術創新與永續理念上的成果，範疇涵蓋自然友善工法至老少咸宜的共享空間，感謝團隊努力為縣民打造有品質、安全與低碳永續的宜居環境。
脫穎而出的7件工程中有5件獲優等、2件獲佳作。優等工程包括農宜南001農路暨北右六坑災後復建工程、照安坑溪治理三期工程、五峰旗風景特定區遊憩品質提升工程、宜蘭縣立圖書館新建工程、羅東鎮托嬰暨托育資源中心（羅東親子館）裝修工程。佳作由冬山客庄生活故事廊帶三期景觀工程、三星鄉綜合運動場改善工程獲得。
林茂盛表示，各工程都展現施工團隊在技術與永續理念上的創新，例如農路復建工程透過砌石孔隙與溪底拋石營造生態友善空間；照安坑溪治理採用砌石工法減少混凝土用量，兼顧安全與自然景觀；五峰旗遊憩品質提升工程將疏濬材料與木材再利用，落實循環永續；縣立圖書館新建工程充分考量基地環境與日照季風，提升自然採光與通風；羅東親子館裝修工程選用低甲醛建材與隔音玻璃，守護嬰幼兒健康。
佳作工程也各具特色，冬山客庄故事廊帶整合湧泉、水圳與聚落空間，營造休憩與教育功能；三星鄉運動場改善採用高性能PU跑道，兼具耐久與舒適，打造全齡共享的運動空間。
「公共工程優質獎」自民國101年設立，迄今邁入第15屆，是宜蘭公共建設領域年度至高榮譽。今年共計79件工程符合推薦資格，經過嚴謹初評與複評，最終7件獲獎，展現宜蘭在施工技術與低碳永續的卓越成果。
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