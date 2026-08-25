低碳永續兼具自然生態 第15屆宜蘭公共工程優質獎7團隊獲殊榮

宜蘭縣政府舉辦第15屆「公共工程優質獎」，共有7個獲獎團隊，今天由代理縣長林茂盛進行表揚，肯定本屆工程展現團隊在技術創新與永續理念上的成果，範疇涵蓋自然友善工法至老少咸宜的共享空間，感謝團隊努力為縣民打造有品質、安全與低碳永續的宜居環境。

脫穎而出的7件工程中有5件獲優等、2件獲佳作。優等工程包括農宜南001農路暨北右六坑災後復建工程、照安坑溪治理三期工程、五峰旗風景特定區遊憩品質提升工程、宜蘭縣立圖書館新建工程、羅東鎮托嬰暨托育資源中心（羅東親子館）裝修工程。佳作由冬山客庄生活故事廊帶三期景觀工程、三星鄉綜合運動場改善工程獲得。

林茂盛表示，各工程都展現施工團隊在技術與永續理念上的創新，例如農路復建工程透過砌石孔隙與溪底拋石營造生態友善空間；照安坑溪治理採用砌石工法減少混凝土用量，兼顧安全與自然景觀；五峰旗遊憩品質提升工程將疏濬材料與木材再利用，落實循環永續；縣立圖書館新建工程充分考量基地環境與日照季風，提升自然採光與通風；羅東親子館裝修工程選用低甲醛建材與隔音玻璃，守護嬰幼兒健康。

佳作工程也各具特色，冬山客庄故事廊帶整合湧泉、水圳與聚落空間，營造休憩與教育功能；三星鄉運動場改善採用高性能PU跑道，兼具耐久與舒適，打造全齡共享的運動空間。

「公共工程優質獎」自民國101年設立，迄今邁入第15屆，是宜蘭公共建設領域年度至高榮譽。今年共計79件工程符合推薦資格，經過嚴謹初評與複評，最終7件獲獎，展現宜蘭在施工技術與低碳永續的卓越成果。

宜蘭公共工程優等獎的羅東育幼親子館裝修工程選用低甲醛建材與隔音玻璃，守護嬰幼兒健康。圖／縣府提供

宜蘭公共工程優等獎的五峰旗遊憩品質提升工程將疏濬材料與木材再利用，落實循環永續。圖／縣府提供

縣政府水利資源處主辦「照安坑溪治理三期工程」，榮獲公共工程品質優等獎。圖／縣府提供

宜蘭公共工程優等獎的縣立圖書館新建工程充分考量基地環境與日照季風，提升自然採光與通風。圖／縣府提供