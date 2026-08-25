快訊

油價、美債殖利率雙雙走跌 台指期夜盤上漲逾200點

基隆客運「騎」上安全島 司機無恙7乘客受傷送醫

中職／象迷真的回來了！18977人進場破「平日蛋」紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

低碳永續兼具自然生態 第15屆宜蘭公共工程優質獎7團隊獲殊榮

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭公共工程優等獎的農宜路復建工程透過砌石孔隙與溪底拋石，營造生態友善空間。圖／縣府提供
宜蘭公共工程優等獎的農宜路復建工程透過砌石孔隙與溪底拋石，營造生態友善空間。圖／縣府提供

宜蘭縣政府舉辦第15屆「公共工程優質獎」，共有7個獲獎團隊，今天由代理縣長林茂盛進行表揚，肯定本屆工程展現團隊在技術創新與永續理念上的成果，範疇涵蓋自然友善工法至老少咸宜的共享空間，感謝團隊努力為縣民打造有品質、安全與低碳永續的宜居環境。

脫穎而出的7件工程中有5件獲優等、2件獲佳作。優等工程包括農宜南001農路暨北右六坑災後復建工程、照安坑溪治理三期工程、五峰旗風景特定區遊憩品質提升工程、宜蘭縣立圖書館新建工程、羅東鎮托嬰暨托育資源中心（羅東親子館）裝修工程。佳作由冬山客庄生活故事廊帶三期景觀工程、三星鄉綜合運動場改善工程獲得。

林茂盛表示，各工程都展現施工團隊在技術與永續理念上的創新，例如農路復建工程透過砌石孔隙與溪底拋石營造生態友善空間；照安坑溪治理採用砌石工法減少混凝土用量，兼顧安全與自然景觀；五峰旗遊憩品質提升工程將疏濬材料與木材再利用，落實循環永續；縣立圖書館新建工程充分考量基地環境與日照季風，提升自然採光與通風；羅東親子館裝修工程選用低甲醛建材與隔音玻璃，守護嬰幼兒健康。

佳作工程也各具特色，冬山客庄故事廊帶整合湧泉、水圳與聚落空間，營造休憩與教育功能；三星鄉運動場改善採用高性能PU跑道，兼具耐久與舒適，打造全齡共享的運動空間。

「公共工程優質獎」自民國101年設立，迄今邁入第15屆，是宜蘭公共建設領域年度至高榮譽。今年共計79件工程符合推薦資格，經過嚴謹初評與複評，最終7件獲獎，展現宜蘭在施工技術與低碳永續的卓越成果。

宜蘭公共工程優等獎的羅東育幼親子館裝修工程選用低甲醛建材與隔音玻璃，守護嬰幼兒健康。圖／縣府提供
宜蘭公共工程優等獎的羅東育幼親子館裝修工程選用低甲醛建材與隔音玻璃，守護嬰幼兒健康。圖／縣府提供

宜蘭公共工程優等獎的五峰旗遊憩品質提升工程將疏濬材料與木材再利用，落實循環永續。圖／縣府提供
宜蘭公共工程優等獎的五峰旗遊憩品質提升工程將疏濬材料與木材再利用，落實循環永續。圖／縣府提供

縣政府水利資源處主辦「照安坑溪治理三期工程」，榮獲公共工程品質優等獎。圖／縣府提供
縣政府水利資源處主辦「照安坑溪治理三期工程」，榮獲公共工程品質優等獎。圖／縣府提供

宜蘭公共工程優等獎的縣立圖書館新建工程充分考量基地環境與日照季風，提升自然採光與通風。圖／縣府提供
宜蘭公共工程優等獎的縣立圖書館新建工程充分考量基地環境與日照季風，提升自然採光與通風。圖／縣府提供

宜蘭公共工程優等獎的照安坑溪治理採用砌石工法減少混凝土用量，兼顧安全與自然景觀。圖／縣府提供
宜蘭公共工程優等獎的照安坑溪治理採用砌石工法減少混凝土用量，兼顧安全與自然景觀。圖／縣府提供

低碳 宜蘭 永續

延伸閱讀

宜蘭市長陳美玲報告施政成績單 代理縣長林茂盛及立委吳宗憲等人力挺

正隆3R PLUS 永續轉型 獲新北企業精典獎最高榮譽

新竹市智慧空汙應變獲國際肯定 勇奪 GOV Design Awards 2026銀獎

首屆苗金獎頒獎 鍾東錦表揚10家標竿企業

相關新聞

無處可練！宜蘭溜冰場整修延宕 國家隊教練控遭漠視「11選手集體出走」

宜蘭五結鄉溪濱公園溜冰場整修進度嚴重延宕，導致縣內滑輪溜冰選手將近1年「無場可練」、國手選拔失利。國家代表隊教練黃郁善控訴，團隊多次建言全遭漠視，如今提出施工前測試場地平整度的卑微要求再度遭拒，心寒之餘，團隊選手已決定集體轉籍，不再為五結鄉出賽，11名選手也不排除全部棄權今年9月全民運動會，表達抗議。

低碳永續兼具自然生態 第15屆宜蘭公共工程優質獎7團隊獲殊榮

宜蘭縣政府舉辦第15屆「公共工程優質獎」，共有7個獲獎團隊，今天由代理縣長林茂盛進行表揚，肯定本屆工程展現團隊在技術創新與永續理念上的成果，範疇涵蓋自然友善工法至老少咸宜的共享空間，感謝團隊努力為縣民打造有品質、安全與低碳永續的宜居環境。

連日大雨！南迴鐵路土石流中斷 15班車次受影響、旅客卡台東車站

受到連日大雨影響，南迴鐵路今天傳災情，屏東端枋山至枋野間遭土石流淹沒軌面，導致南迴線暫時無法通行，台東往返高雄列車全面受到影響，預計下午3時搶通，不少原本準備搭車南下或北上的旅客行程被迫打亂，只能留在台東火車站等待最新消息。

影／颱風來勢洶洶 謝國樑主持防颱整備會議 視察清淤 上緊發條全力戒備

中度颱風沙德爾將從基隆北方海域通過，基隆市長謝國樑今天主持主持防颱準備與氣象研判會議，嚴陣以待，並前往信二路視察環保局執行水溝清淤工作，確保排水系統暢通。月初海水倒灌釀災，謝說，已備妥抽水機應變，這次漲潮水位看起來上次低一點點，但仍不能掉以輕心。

台東縣政府增設第2副縣長 饒慶鈴宣布由民政處長林宏義出任

配合地方制度法修正，台東縣政府將設置兩名副縣長，縣長饒慶鈴今天宣布，第二席副縣長由現任民政處長林宏義出任，民政處長則由副處長歐斐君陞任，兩人都將於9月1日上任。

降雨驟減 萬里溪堰塞湖解除黃色警戒 河道仍亮紅燈

萬里溪堰塞湖水位持續下降，林業及自然保育署花蓮分署今天上午宣布，因水位及降雨情勢趨緩，解除萬榮、鳳林部分村落黃色警戒，但河道範圍仍維持紅色警戒，相關橋梁及河道施工等持續管制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。