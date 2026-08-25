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雞籠中元祭迎斗燈 宗親會不畏風雨市區遊行後安置慶安宮內殿

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
鷄籠中元祭重要民俗儀式「迎斗燈」今天登場，天公不作美、雨勢不斷，但各姓氏宗親會成員們依然抱持著無比虔誠的心，冒雨護送斗燈繞境。記者邱瑞杰／攝影
鷄籠中元祭重要民俗儀式「迎斗燈」今天登場，天公不作美、雨勢不斷，但各姓氏宗親會成員們依然抱持著無比虔誠的心，冒雨護送斗燈繞境。記者邱瑞杰／攝影

鷄籠中元祭重要民俗儀式「迎斗燈」今天登場，天公不作美、雨勢不斷，但各姓氏宗親會成員們依然抱持著無比虔誠的心，冒雨護送斗燈繞境。基隆市副市長邱佩琳代表市長謝國樑，在起點歡迎各宗親會的花車，共同祈求地方平安、風調雨順。

「迎斗燈」在基隆中元祭中具有極為關鍵的宗教與文化意義。斗燈象徵著各個姓氏宗親會的精神核心，各宗親會請工藝師傅以傳統工法精心製作，整座斗燈分為天、地、人三部分，細緻精美，平時供奉在各姓宗親會會館，僅在祭典期間請出參與遊行。

邱佩琳表示，今天下大雨，所有宗親與市民朋友依然熱情、虔誠地跟隨迎斗燈隊伍，令人深受感動。她還提到今年主普劉唐杜宗親會總幹事劉鐙疄，雖然已經腰痛了好幾天，卻依舊堅持全程參與，這份對傳統文化的熱愛與對老大公的誠意，正是基隆中元祭得以傳承百年的核心精神所在。

斗燈原本安置在各姓宗親會的會所，今早斗燈隊伍從各方集結，隨著北管子弟團聚樂社一組與得意堂十組的帶領前行，最後抵達慶安宮，並由眾人合力將斗燈安置在內殿。

基隆市文化觀光局局長江亭玫表示，隨後的點燈儀式，代表各姓氏元辰光彩，也象徵全體市民的平安吉祥，彰顯斗燈的文化意涵，進一步展現宗親會間深厚的凝聚力與共存共榮的美好精神，展現172年持續傳承的厚實底蘊。

鷄籠中元祭是基隆代表民俗活動之一，也是文化傳承的縮影，放水燈遊行及施放水燈頭活動預定明天舉辦。市府邀請各地民眾來到基隆，親身感受傳統與現代交融的文化盛會，並可上基隆市文化觀光局的官方網站及臉書粉絲專頁，查詢相關活動內容。

鷄籠中元祭重要民俗儀式「迎斗燈」今天登場，天公不作美、雨勢不斷，但各姓氏宗親會成員們依然抱持著無比虔誠的心，冒雨護送斗燈繞境。記者邱瑞杰／攝影
鷄籠中元祭重要民俗儀式「迎斗燈」今天登場，天公不作美、雨勢不斷，但各姓氏宗親會成員們依然抱持著無比虔誠的心，冒雨護送斗燈繞境。記者邱瑞杰／攝影

鷄籠中元祭重要民俗儀式「迎斗燈」今天登場，天公不作美、雨勢不斷，但各姓氏宗親會成員們依然抱持著無比虔誠的心，冒雨護送斗燈繞境。記者邱瑞杰／攝影
鷄籠中元祭重要民俗儀式「迎斗燈」今天登場，天公不作美、雨勢不斷，但各姓氏宗親會成員們依然抱持著無比虔誠的心，冒雨護送斗燈繞境。記者邱瑞杰／攝影

鷄籠中元祭重要民俗儀式「迎斗燈」今天登場，天公不作美、雨勢不斷，但各姓氏宗親會成員們依然抱持著無比虔誠的心，冒雨護送斗燈繞境。記者邱瑞杰／攝影
鷄籠中元祭重要民俗儀式「迎斗燈」今天登場，天公不作美、雨勢不斷，但各姓氏宗親會成員們依然抱持著無比虔誠的心，冒雨護送斗燈繞境。記者邱瑞杰／攝影

中元祭 基隆 邱佩琳

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