無處可練！宜蘭溜冰場整修延宕 國家隊教練控遭漠視「11選手集體出走」

宜蘭五結鄉溪濱公園溜冰場整修進度嚴重延宕，導致縣內滑輪溜冰選手將近1年「無場可練」、國手選拔失利。國家代表隊教練黃郁善控訴，團隊多次建言全遭漠視，如今提出施工前測試場地平整度的卑微要求再度遭拒，心寒之餘，團隊選手已決定集體轉籍，不再為五結鄉出賽，11名選手也不排除全部棄權今年9月全民運動會，表達抗議。

宜蘭縣滑輪溜冰代表隊近十年來在國際賽拿下4金13銀5銅的亮眼成績，九成選手設籍五結鄉，近三年縣運更狂奪19金19銀6銅；但是去年溪濱公園溜冰場動工整修後進度嚴重停宕，選手被迫長達一年沒有場地可練。

教練黃郁善無奈在網路平台貼文說，一年半來對工程進度與材質的專業建議，全遭地方政府漠視，連面漆施工前希望測試場地平整度的卑微訴求也被拒絕，成為壓垮團隊的「最後一根稻草」。

「難道要再蓋出一個像鳥籠籃球場，不專業的場地嗎？國際級選手難道還要留在這裡被糟蹋嗎？」黃郁善痛心質疑，團隊已決定不再為五結鄉出賽，全數轉籍到其他鄉鎮市；若縣政府持續袖手旁觀，報名9月全民運動會的11名選手將考慮全員棄權，表達最沉重的抗議。

貼文引發民眾及家長心疼留言「選手在場上拚成績，教練披星戴月爭取場地！宜蘭的成績是日復一日苦練換來的，別等拿獎牌才看見選手！」更有家長憤怒說，遠將孩子送到宜蘭訓練甚至遷戶，看到的卻是連最基本安全訓練場地都無法提供的地方政府，「令人感到不可思議，不止要出走五結，也要出走宜蘭！」

缺乏溝通與彈性的行政營運，讓這群為國爭光的師生感到心寒。五結鄉公所表示，該工程斥資千萬，動工後因種種外在因素影響進度，目前主體工程已完成、預計10月完工，施工期間基於安全考量，不對外開放；宜蘭縣府教育處則回應已轉達訴求給五結鄉公所，建請雙方協商，期許選手繼續為縣爭光。

五結溪濱溜冰場整修進度嚴重停宕，選手被迫將近1年沒有場地可以練習，引爆教練黃郁善（右）不滿貼文，團隊選手已決定集體轉籍，不再為五結鄉出賽，11名選手也不排除全部棄權今年9月全民運動會，表達抗議。圖／黃郁善提供