快訊

台大驚傳墜樓事件！女學生送醫搶救不治 校方：協助家屬善後

證交所修法了！千金股升降單位縮至1元、「違約交割預收機制」延至5年

聽新聞
0:00 / 0:00

無處可練！宜蘭溜冰場整修延宕 國家隊教練控遭漠視「11選手集體出走」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭五結鄉溪濱公園溜冰場整修進度嚴重延宕，鄉公所目前仍不准任何人進去溜冰。記者戴永華／攝影
宜蘭五結鄉溪濱公園溜冰場整修進度嚴重延宕，鄉公所目前仍不准任何人進去溜冰。記者戴永華／攝影

宜蘭五結鄉溪濱公園溜冰場整修進度嚴重延宕，導致縣內滑輪溜冰選手將近1年「無場可練」、國手選拔失利。國家代表隊教練黃郁善控訴，團隊多次建言全遭漠視，如今提出施工前測試場地平整度的卑微要求再度遭拒，心寒之餘，團隊選手已決定集體轉籍，不再為五結鄉出賽，11名選手也不排除全部棄權今年9月全民運動會，表達抗議。

宜蘭縣滑輪溜冰代表隊近十年來在國際賽拿下4金13銀5銅的亮眼成績，九成選手設籍五結鄉，近三年縣運更狂奪19金19銀6銅；但是去年溪濱公園溜冰場動工整修後進度嚴重停宕，選手被迫長達一年沒有場地可練。

教練黃郁善無奈在網路平台貼文說，一年半來對工程進度與材質的專業建議，全遭地方政府漠視，連面漆施工前希望測試場地平整度的卑微訴求也被拒絕，成為壓垮團隊的「最後一根稻草」。

「難道要再蓋出一個像鳥籠籃球場，不專業的場地嗎？國際級選手難道還要留在這裡被糟蹋嗎？」黃郁善痛心質疑，團隊已決定不再為五結鄉出賽，全數轉籍到其他鄉鎮市；若縣政府持續袖手旁觀，報名9月全民運動會的11名選手將考慮全員棄權，表達最沉重的抗議。

貼文引發民眾及家長心疼留言「選手在場上拚成績，教練披星戴月爭取場地！宜蘭的成績是日復一日苦練換來的，別等拿獎牌才看見選手！」更有家長憤怒說，遠將孩子送到宜蘭訓練甚至遷戶，看到的卻是連最基本安全訓練場地都無法提供的地方政府，「令人感到不可思議，不止要出走五結，也要出走宜蘭！」

缺乏溝通與彈性的行政營運，讓這群為國爭光的師生感到心寒。五結鄉公所表示，該工程斥資千萬，動工後因種種外在因素影響進度，目前主體工程已完成、預計10月完工，施工期間基於安全考量，不對外開放；宜蘭縣府教育處則回應已轉達訴求給五結鄉公所，建請雙方協商，期許選手繼續為縣爭光。

五結溪濱溜冰場整修進度嚴重停宕，選手被迫將近1年沒有場地可以練習，引爆教練黃郁善（右）不滿貼文，團隊選手已決定集體轉籍，不再為五結鄉出賽，11名選手也不排除全部棄權今年9月全民運動會，表達抗議。圖／黃郁善提供
五結溪濱溜冰場整修進度嚴重停宕，選手被迫將近1年沒有場地可以練習，引爆教練黃郁善（右）不滿貼文，團隊選手已決定集體轉籍，不再為五結鄉出賽，11名選手也不排除全部棄權今年9月全民運動會，表達抗議。圖／黃郁善提供

宜蘭五結鄉溪濱公園溜冰場整修進度嚴重延宕，導致縣內滑輪溜冰選手將近1年沒有埸地可以練習，所提建議也全被駁回；團隊選手決定全數轉籍，不再代表五結鄉出賽，圖為整修前的練習狀況。圖／黃郁善提供
宜蘭五結鄉溪濱公園溜冰場整修進度嚴重延宕，導致縣內滑輪溜冰選手將近1年沒有埸地可以練習，所提建議也全被駁回；團隊選手決定全數轉籍，不再代表五結鄉出賽，圖為整修前的練習狀況。圖／黃郁善提供

宜蘭 選手 滑輪溜冰

延伸閱讀

宜蘭扯鈴師徒3人遠征港馬大放異彩 橫掃多冠揚名國際

中職／羅東高工郭靖源入選統一獅 期許球速破140升一軍

亞運柔道／楊勇緯三戰亞運「期待比壓力多」 內心強大來自於不服輸

全家聯名國訓鮮食挹注選手備戰 黃筱雯、楊俊瀚、林俊易化身應援代表

相關新聞

無處可練！宜蘭溜冰場整修延宕 國家隊教練控遭漠視「11選手集體出走」

宜蘭五結鄉溪濱公園溜冰場整修進度嚴重延宕，導致縣內滑輪溜冰選手將近1年「無場可練」、國手選拔失利。國家代表隊教練黃郁善控訴，團隊多次建言全遭漠視，如今提出施工前測試場地平整度的卑微要求再度遭拒，心寒之餘，團隊選手已決定集體轉籍，不再為五結鄉出賽，11名選手也不排除全部棄權今年9月全民運動會，表達抗議。

連日大雨！南迴鐵路土石流中斷 15班車次受影響、旅客卡台東車站

受到連日大雨影響，南迴鐵路今天傳災情，屏東端枋山至枋野間遭土石流淹沒軌面，導致南迴線暫時無法通行，台東往返高雄列車全面受到影響，預計下午3時搶通，不少原本準備搭車南下或北上的旅客行程被迫打亂，只能留在台東火車站等待最新消息。

影／颱風來勢洶洶 謝國樑主持防颱整備會議 視察清淤 上緊發條全力戒備

中度颱風沙德爾將從基隆北方海域通過，基隆市長謝國樑今天主持主持防颱準備與氣象研判會議，嚴陣以待，並前往信二路視察環保局執行水溝清淤工作，確保排水系統暢通。月初海水倒灌釀災，謝說，已備妥抽水機應變，這次漲潮水位看起來上次低一點點，但仍不能掉以輕心。

台東縣政府增設第2副縣長 饒慶鈴宣布由民政處長林宏義出任

配合地方制度法修正，台東縣政府將設置兩名副縣長，縣長饒慶鈴今天宣布，第二席副縣長由現任民政處長林宏義出任，民政處長則由副處長歐斐君陞任，兩人都將於9月1日上任。

降雨驟減 萬里溪堰塞湖解除黃色警戒 河道仍亮紅燈

萬里溪堰塞湖水位持續下降，林業及自然保育署花蓮分署今天上午宣布，因水位及降雨情勢趨緩，解除萬榮、鳳林部分村落黃色警戒，但河道範圍仍維持紅色警戒，相關橋梁及河道施工等持續管制。

強風豪雨來襲 竹鷹架廣告物易倒塌、構件飛散 基市府加強巡查拆除

道路兩側、空地或建築物外牆搭設竹鷹架，成為廣告看板，除破壞市容，遇強風豪雨可能倒塌、構件飛散危及公共安全。基市府都發處表示，對違規竹鷹架廣告物將要求限期改善，未改善者依法拆除，展現維護市容與公安的決心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。