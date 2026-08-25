推廣國產魚 蘇澳區漁會中秋禮盒首見蒲燒鰻、虱目魚腹限量搶購

中秋佳節將至，宜蘭縣蘇澳區漁會宣布推出中秋海鮮集錦禮盒，嚴選9項優質國產海鮮，今年更首度納入蒲燒鰻魚及虱目魚腹肉，原價2590元的澎湃禮盒，搶鮮優惠價只要1980元；另有白腹鯖魚片禮盒、輪切真空包裝龍虎斑石斑，即日起開放預購限量2000盒，搶攻中秋團圓烤肉圍爐商機。

蘇澳區漁會理事長陳萬復與總幹事陳春生今天聯手宣傳，陳春生指出，禮盒全數選用國產水產品，由漁會直接與在地養殖戶對接採購，不僅能壓低售價，品質更有保障，讓消費者在中秋佳節能一次購足全家團圓所需的美味佳餚。

本次主打的「鱻宴搶鮮集錦禮盒」品項豐富，包含龍虎斑石斑魚、黑鮪魚腹肉魚排、漁夫船凍透抽、海水養殖白蝦、鯖魚片、鬼頭刀香腸及鬼頭刀魚丸，並首度端出蒲燒鰻魚與虱目魚腹肉共9大項，漁會官網商城前300位預購者，可享每人1盒限時9折早鳥優惠。

除了集錦禮盒，漁會另推出受內行人喜愛的「白腹鯖魚片禮盒」，選用油脂豐厚的扁仔青飛，每片重160公克，今年加碼由10片增至12片，原價720元，特價600元；凡預購集錦禮盒，還能以1099元加購重2公斤以上的輪切真空包裝龍虎斑石斑魚（原價1280元），再加送2片白腹鯖魚。

蘇澳區漁會表示，禮盒即日起預購至售完為止，宅配出貨時間為9月9日至15日。單盒運費160元，同地址訂購2盒以上享免運優惠，民眾可至蘇澳區漁會網路商城或撥打專線03-9972808洽詢訂購。

「鱻宴」中秋搶鮮集錦禮盒的黑鮪魚腹肉魚排。記者戴永華／攝影

蘇澳區漁會推出「鱻宴」中秋搶鮮集錦禮盒，包含9大品項海鮮原價2590元，以1980元平價優惠供應，限量2000盒。記者戴永華／攝影

蘇澳區漁會推出「鱻宴」中秋搶鮮集錦禮盒，包含9大品項海鮮，每盒1980元平價供應，限量2000盒。記者戴永華／攝影

「鱻宴」中秋搶鮮集錦禮盒的海水養殖白蝦。記者戴永華／攝影

蘇澳區漁會推出「鱻宴」中秋搶鮮集錦禮盒，第一次有蒲燒鰻魚。記者戴永華／攝影