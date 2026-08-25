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基隆雙層觀光巴士29日恢復營運 開放預訂
基隆市政府今天表示，基隆雙層觀光巴士今年在7月底因交通事故進廠維修，經通過完整安全檢測後，29日起恢復正常營運行駛，首波班次即日起開放查詢及預訂。
基隆雙層觀光巴士於今年7月底行駛途中，遭後方車輛追撞。為確保行車安全及旅客乘車品質，巴士隨後進廠進行完整檢修與安全檢測，暫停營運。
基隆市文化觀光局長江亭玫今天表示，基隆雙層觀光巴士原訂9月1日恢復營運，經維修作業順利完成，並通過完整安全檢測後，提前於8月29日起恢復正常行駛。
她說，恢復營運後，基隆雙層觀光巴士將依既定路線及班次行駛，沿途串聯沙灣歷史文化園區、正濱漁港色彩屋、國立海洋科技博物館及八斗子等熱門景點。旅客可免去自行開車及尋找停車位的困擾，輕鬆走訪基隆山海景點，從不同角度感受港都的城市風景與在地魅力。
相關最新班次、票務及搭乘資訊，可於基隆雙層觀光巴士官方網站查詢。
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