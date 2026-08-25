連日大雨！南迴鐵路土石流中斷 15班車次受影響、旅客卡台東車站

受到連日大雨影響，南迴鐵路今天傳災情，屏東端枋山至枋野間遭土石流淹沒軌面，導致南迴線暫時無法通行，台東往返高雄列車全面受到影響，預計下午3時搶通，不少原本準備搭車南下或北上的旅客行程被迫打亂，只能留在台東火車站等待最新消息。

台鐵今天上午接獲通報，南迴線枋山至枋野間K17+092處因土石流淹沒鐵軌，造成路線中斷，台鐵隨即啟動一級應變機制，並加派工務人員及機具進場搶修。

台東火車站站主任張文君表示，受到連日大雨影響，南迴線屏東端枋山至枋野間發生土石流，造成鐵路軌面受阻，目前台東往返高雄列車暫時停駛，預計影響15班車次，台鐵全力搶修，預計下午3時恢復通行。

受鐵路中斷影響，今天台東火車站也出現不少臨時受影響旅客，有人原本準備搭乘火車前往高雄，卻因鐵路中斷，只能留在車站等待搶修進度，現場旅客行程被迫重新安排。

一名準備搭火車前往高雄的高姓旅客說，原本已安排好行程，沒想到到火車站才知道南迴線中斷，只能臨時更改計畫，現在只能等，看等一下能不能搶通，不然後面的行程全部都要取消。

車站方面持續向旅客說明最新列車狀況，也提醒旅客留意廣播及台鐵公告，避免在路線尚未恢復前貿然前往月台等候。張文君表示，受影響旅客若因這次路線中斷導致行程無法成行，持原車票可在一年內辦理退票，旅客不必急著在現場排隊處理，可待後續行程確認後再辦理。

台鐵提醒，南迴線目前仍處於搶修階段，實際恢復通車時間仍須視現場清除土石及路線安全檢查結果而定，旅客出發前應先確認最新列車資訊，以免影響行程。