影／颱風來勢洶洶 謝國樑主持防颱整備會議 視察清淤 上緊發條全力戒備

中度颱風沙德爾將從基隆北方海域通過，基隆市長謝國樑今天主持主持防颱準備與氣象研判會議，嚴陣以待，並前往信二路視察環保局執行水溝清淤工作，確保排水系統暢通。月初海水倒灌釀災，謝說，已備妥抽水機應變，這次漲潮水位看起來上次低一點點，但仍不能掉以輕心。

基市府表示，依中央氣象署最新氣象資料顯示，沙德爾颱風持續朝西北西方向移動，預估最快明天發布海上颱風警報，北部地區可能出現明顯降雨。市府提前啟動各項防颱整備，今早召開防颱準備會議與氣象研判會議，市府各局處及各區公所都嚴陣以待。

謝國樑說，沙德爾颱風來勢洶洶，且預估帶來的風量與雨量都相當大。根據氣象分析，27日傍晚開始至28日整天，是影響台灣與基隆最劇烈、最關鍵的時間點，他特別指示各單位全面「上緊發條」，絕對不能掉以輕心，務必做好最萬全的防颱準備。

針對沿海低窪地區，市府今早發布滿潮警報。謝國樑提醒民眾，雖然這一次滿潮水位，與前兩周的大潮相比有稍微低一點點，但各仍然必須維持高度警覺，密切留意大潮與強降雨可能帶來的積淹水威脅。

謝國樑上午也由環保局長馬仲豪陪同，前往第一線信二路排水溝，督導環保局清潔隊執行清淤工作，要求務必維持水溝暢通，確保排水流暢。謝也要求相關單位將大型抽水機具預先部署，進駐至各低窪易淹水地區，隨時因應突發雨勢。

謝國樑呼籲民眾，密切留意最新颱風動態與氣象署資訊，提前做好居家防颱準備，例如清理陽台排水口、備妥防颱物資等，並避免前往海邊、山區、河川及低窪等高風險區域。市府將視最新氣象資訊，適時提升災害應變中心層級，全力守護全體市民的安全。

基市府指出，除水溝清淤，各單位也已全面動員，針對全市的抽水機組及水門進行運轉檢整，土石流及淹水潛勢區、建築工地防護、路樹修剪、廣告招牌與鷹架加固等高風險項目也加強巡查。各河道與下水道的清淤，以及各項救災設備的檢整測試工作也持續加速辦理，務求防颱準備滴水不漏。