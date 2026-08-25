台東縣政府增設第2副縣長 饒慶鈴宣布由民政處長林宏義出任

配合地方制度法修正，台東縣政府將設置兩名副縣長，縣長饒慶鈴今天宣布，第二席副縣長由現任民政處長林宏義出任，民政處長則由副處長歐斐君陞任，兩人都將於9月1日上任。

饒慶鈴表示，林熟悉地方事務，具備跨域協調及溝通能力，未來將與現任副縣長王志輝共同協助縣長統籌各局處業務，推動及延續縣政工作，同時扮演中央、縣議會、鄉鎮市公所及民間團體之間的重要溝通橋樑。

林宏義長期在地方政府及議會體系服務，曾任太麻里鄉公所秘書、縣議會秘書，以及縣府行政處長、民政處長等職，對地方行政及各鄉鎮市事務相當熟悉。

隨著林宏義轉任副縣長，民政處長一職也同步進行人事調整，由現任副處長歐斐君接任。歐畢業於台東大學公共與文化事務學系碩士，過去曾任縣府社會處科長、副處長、縣府簡任秘書及台東戶政事務所主任，歷經社政、民政及戶政等不同領域。

饒慶鈴表示，歐具備完整的社政及民政歷練，對縣府業務及基層行政工作也相當熟悉，接任民政處長後可望迅速銜接相關業務。

縣府表示，兩項人事調整均將於9月1日生效。未來縣府將由兩名副縣長分工協助縣長推動縣政，強化跨局處協調及中央與地方溝通，提升縣政推動效率。