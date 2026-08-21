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基隆「長樂65專案」放寬資格增1904人 8.2萬長輩秋節禮金6500元

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆「長樂65專案」放寬資格增1904人，8.2萬長輩領6500秋節禮金。圖／基隆市政府提供
基隆「長樂65專案」放寬資格增1904人，8.2萬長輩領6500秋節禮金。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今日宣布放寬「長樂65專案」發放資格，受惠長者將增加1904人，合計全市受益長輩近8萬2千人，這次普發6500元秋節禮金，不排富，基隆市政11日直接發放給符合資格的長者，具體實踐基隆市長謝國樑對長者照顧的重視。

市府說，為了讓更多長輩獲得實質的支持，專案放寬資格，擴大照顧範圍。凡是於民國112年12月31日（含）前設籍基隆市，且該日後戶籍未曾異動，並於民國115年達65歲以上（即民國50年12月31日前出生）的一般民眾，或是達55歲以上（即民國60年12月31日前出生）的原住民長者，皆符合領取資格。

社會處表示，發放作業採免申請直接發放，已在區公所提供過郵局帳戶的長輩，款項將於9月11日直接匯入帳戶；尚未提供郵局帳戶的長輩，只要在今年8月31日前至戶籍地區公所提供郵局帳戶，同樣能在9月11日順利領到款項。

針對沒有帳戶或未於8月31日前提供帳戶的長輩，區公所將另行寄發通知單，長輩只需依通知單說明，前往戶籍地區公所領取現金即可。現金領取作業將持續受理至116年3月11日止，逾期後將不再補發。若本人因故無法親自領取，也可委託親屬攜帶相關證件代為辦理。如有疑問亦可洽基隆市各區公所社政課。

基隆 長輩

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