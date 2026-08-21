台東國際熱氣球嘉年華落幕 41天吸引百萬人次追球

台東2026年國際熱氣球嘉年華昨晚在璀璨光雕音樂會，以及藝人盧廣仲、台東在地街舞團熱情演出下落幕；台東縣政府統計，為期41天活動吸引百萬人次參與。

國際熱氣球嘉年華活動昨晚在鹿野高台迎來最受矚目最終場閉幕光雕音樂會，縣府估現場湧入超過3萬人次；在熱氣球、無人機及煙火秀震撼展演下，全場驚呼連連，為2026年熱氣球嘉年華劃下最完美句點。

縣府今天發布新聞稿表示，昨晚閉幕光雕音樂會精彩紛呈，熱氣球團隊以噴火器繞場揭開序幕，瞬間點燃現場第一波熱潮；接著，由台東知名街舞團體KEEPDANCE STUDIO及實力派歌手徐暐翔輪番演出，壓軸登場的三金歌王「盧廣仲」帶來多首經典歌曲，引發全場萬人大合唱。

最高潮則由今年度最大亮點「吉伊卡哇造型熱氣球」領航，帶領北馬其頓的閃耀鑽石、巴西的海象歐巴與藍鸚鵡等13顆熱氣球，結合無人機與煙火共同展演，再一次驚艷全場。

縣府表示，國際熱氣球嘉年華在台東深耕16載，已成為台灣最具代表性的國際觀光品牌之一，今年更首度與「劇場版吉伊卡哇人魚島的秘密」跨界合作，掀起全台追球熱潮；同時，廣受好評的「2026台東博覽會」也於昨天同步圓滿閉幕，兩大盛事相輔相成，展現出台東多元豐富的文化底蘊與產業活力。

縣府表示，為期41天活動共吸引百萬人次參與，感謝全台民眾這個暑假熱情相伴，希望大家帶著滿滿感動與回憶返程，共同期待「2027台灣國際熱氣球嘉年華」帶來更多驚喜與美好，明年鹿野高台見。