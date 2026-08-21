影／清法戰爭紀念園區天主教、道士普度 邱佩琳：中西共融

清法戰爭紀念園區是基隆重要歷史場域，為尊重不同國家將士的信仰文化，並彰顯基隆多元共融的城市精神，法國公墓以天主教儀式追思法軍將士；民族英雄墓則延續中元祭普度傳統道士祭祀方式。透過兩種不同文化儀式，讓中西文化在基隆這座歷史城市交會。

今日活動於清法戰爭紀念園區法國公墓及民族英雄墓舉行，由基隆市副市長邱佩琳、文化觀光局長江亭玫、法國在台協會代理主任葉文頌、法國戰墓紀念在台協會台灣分會長龔飛絮、基隆劉唐杜姓宗親會多位代表及在地議員等共同出席。

法國公墓追思儀式由和平之后天主堂神父杜仁主持，透過莊嚴祝禱及教友追思歌曲，依循法軍主要信仰天主教的文化傳統，安慰當年在戰役中犧牲的法軍將士亡魂，貴賓一一紀念碑前獻上白玫瑰追思。隨後貴賓步行前往民族英雄墓，依循傳統中元普度儀式持香祭拜清軍英靈。

邱佩琳表示，今年追思活動別具意義，主辦單位首次引入西方天主教追思儀式，尊重法國將士的信仰文化，並與傳統中元祭祀相互配合，展現基隆尊重多元文化、包容不同信仰的城市精神，讓清法戰爭紀念園區不只是歷史遺址，更能成為推動文化交流、歷史教育及國際友誼的重要場域。

江亭玫表示，文化觀光局及文化基金會長期致力於基隆歷史文化保存，也希望透過更多元的方式，讓在地珍貴文化資產走向國際。過去中元祭相關追思活動，民眾在普度祭祀先人時，也會一併祭祀法國將士；今年則進一步依循法國將士主要信仰，以天主教儀式進行追思，更能成為今日促進對話、交流與和平的重要平台。

清法戰爭紀念園區天主教、道士普度，邱佩琳：中西共融彰顯和平可貴。圖／基隆市政府提供

清法戰爭紀念園區天主教、道士普度，邱佩琳：中西共融彰顯和平可貴。圖／基隆市政府提供

清法戰爭紀念園區天主教、道士普度，邱佩琳：中西共融彰顯和平可貴。圖／基隆市政府提供