馬太鞍洪患重災區改採徵收 預估農民可省上億元土增稅

花蓮馬太鞍溪堰塞湖共災造成700多公頃農田受損，其中140多公頃因淤泥太厚無法復耕，將由政府價購。政委陳金德說，全案推動過程發現會有土地徵值稅問題，決定改採徵收，預計可為農民減少上億元稅金負擔；也會盤點國有土地，供農民承租耕作。

陳金德今天到光復現勘農地。他說，重災區因無法再耕作，規畫價購後朝4個方向利用，包括防災滯洪、改善環境、紀念以及遊憩運動。

他表示，中央推動價購過程中，發現重災區有些土地所有權人持有5、60年，從未交易過，一旦辦理價購、土地所有權移轉，農民必須負擔一筆高額的土增稅，試算過可能有人一繳就是7、80萬元，要繳納高達7、80萬元稅金，對農民來講不合理也不公平，因此要求農業部轉換方向，由水保署辦理徵收，農民就免繳土增稅，預估達上億元。

陳金德解釋，查估工作原本就在進行，由價購改為徵收後，還須確認農民意願，時程會稍微慢一些些，預計年底前辦完說明會、也要完成查估工作。

災區農民希望以地易地繼續耕作，陳金德表示，徵收完成後，會請農業部或相關單位盤點適合耕種的國有土地，規畫、整理好，再租給願意耕種的農民。他認為土地來源沒問題，但必須先了解有多少農民有承租意願。

陳金德說，洪災後將滿一年，除了交通河川、農地改良外，最重要的就是雨、汙水下水道及水資源中心的建置，其中汙水下水道希望趕在2030年以前全部發包。

部落張姓青年說，政府原本說要輔導造林，現在又變成多功能規畫。災區不少土地面臨被徵收、價購，但地主有不同樣態和需求，希望政府做好跨部會討論，傾聽部落聲音，從整個流域空間做規畫，而不是只給族人單一選項。