光復洪災埋700公頃農地 農改場攜手成大建全台唯一土壤資料庫助復耕

馬太鞍溪堰塞湖洪災造成周邊逾700公頃農田覆滿淤土，無法耕作，花蓮區農改場今天與國立成功大學簽訂合作備忘錄，由成大研究團隊分析受損土壤在不同階段的微生物相變化，補足農改場在微生物分析的知識缺口，有助復育土壤；成大也建立全台唯一的馬太鞍溪土壤資料庫。

花蓮農改場今天與成功大學生物科學與科技學院簽合作備忘錄，由行政院政務委員兼馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報執行秘書陳金德、成大校長沈孟儒見證。

花蓮農改場長楊大吉表示，洪災導致馬太鞍地區約773.9公頃農地受創，除了河川治理區，有約383公頃農地需恢復耕作，但災後農地普遍面臨養分不足、有機質含量偏低、大量垃圾及廢棄物混入土壤，部分區域更形成不透水的「果凍土」現象，不僅影響排水，農機具作業也容易陷入土裡，加上灌溉設施受損，增加復耕難度。

為協助農民重建生產環境，農改場目前已設置7處、總面積約6公頃的示範田區，測試不同作物與整地方式，初步建立深層翻耕、補充有機資材及種植綠肥等復育模式。針對含有大型異物的農地，先以機具清除，再翻動20至50公分土層，搭配有機肥料及豆科綠肥作物改善地力。

農改場作物環境科長蔡依真指出，經土壤改良後試種的玉米，不論產量或品質皆優於預期；部分示範區也成功栽種大豆及原住民族傳統作物，其中田菁綠肥長勢旺盛，高度甚至超過成人，顯示土地逐步恢復地力。

楊大吉表示，雙方合作重點之一是追蹤洪災前後及不同復耕階段的土壤微生物變化，了解菌相成分，找出促進土壤恢復的關鍵因子，同時也將評估土壤碳匯潛力，未來結合企業ESG資源，吸引更多力量投入農地重建。

成大生物科學與科技學院長王育民指出，洪水帶來的多屬深層土壤，微生物與養分含量相對不足，透過分析原始農地、災後淤土及復耕土地的微生物組成，可作為未來精準改良的重要依據，研究成果未來也能套用與AI判讀，不僅有助縮短復耕時間，也能提升面對極端災害的農業韌性。