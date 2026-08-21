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馬太鞍豐年祭 為洪災罹難者默哀

聯合報／ 記者王燕華王思慧／花蓮報導
花蓮光復鄉Fata'an部落昨起一連三天辦豐年祭，會場仍可見去年洪災後留下的淤土。族人們跳舞祈福，延續傳統文化。圖／議員蔡依靜提供
花蓮光復鄉Fata'an部落昨起一連三天辦豐年祭，會場仍可見去年洪災後留下的淤土。族人們跳舞祈福，延續傳統文化。圖／議員蔡依靜提供

花蓮光復鄉堰塞湖洪災將近一年，Fata'an馬太鞍部落昨舉辦Ilisin（豐年祭），族人們站在曾被淤泥淹沒農地上，為罹難民眾默哀。

大會表示，有族人罹難，今年趣味、體能競賽停辦，以感恩的心情迎接祭典，也感謝全國各地相助的鏟子超人。

Fata'an部落是阿美族大型傳統聚落之一，今年大會場地由族人提供農地辦理，地面還覆著一層灰白色的淤土，見證洪水吞沒的痕跡；豐年祭由Lakeling（拉可林）階層舉辦，以傳統竹砲迎賓，眾人也低頭為洪災罹難者默哀，接著祈福舞蹈。

大會會長陸志成說，文化不能中斷，所以災後仍舊舉辦豐年祭，祈求祖靈保佑族人生活；大會總幹事張志雄說，去年洪災有族人罹難，因此今年一些趣味、體能競賽都停辦，以感恩的心情迎接祭典，重點放在陪伴，族人們見面相互鼓勵，撫慰心靈，他也代表族人感謝全國各地前來相助的鏟子超人。

大會也在光復國小演藝堂播放洪災發生時的紀錄影片，呈現部落受到重創後，族人們迅速動起來，各年齡階層組織起來自救的歷程，藉由共同回望這段歷程，互相分享。

原民會副主委陳義信、立委黃仁、議長張峻、縣議員蔡依靜等人都出席。蔡依靜表示，雖然非常艱苦，今年豐年祭仍舊繼續舉辦，會場原本是被淤土覆蓋的農地，大家團結把場地整理起來，族人們都非常有感觸。

馬太鞍 洪災 豐年祭

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