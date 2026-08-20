中興文創今夏最潮盛事「2026宜蘭潮流文化藝術祭」 活動全攻略

宜蘭縣政府文化局今夏最潮的「2026宜蘭潮流文化藝術祭」8月22、23日在中興文創園區登場，5大精彩亮點包括《街頭造浪》主題展、國際街舞大賽、滑板大賽、校際聯合舞展、潮放演唱會＆潮生活。主辦單位今天公布民眾參與活動全攻略，邀請民眾周末假日一起走進中興文創，感受一場最嗨的潮流文化盛會。

宜蘭潮流文化藝術祭自2020年舉辦至今邁入第7年，成為全國具代表性的潮流文化品牌。8月22日（周六）首日活動上午9時，由「潮生活實驗場」率先以晨光瑜珈揭開序幕，接著是大地之舞、城市黑膠點播機、嘻嘻哈哈運動會及「國語作業簿」戶外K歌派對，貼近日常又充滿創意的潮流體驗，現場民眾都可以參加。

上午10時「滑板大賽」開戰，園區800坪大的有料倉庫內設計跳台、斜台等競技設施，現場結合專業DJ音樂，規劃跳高、跳遠、競速及招式挑戰等項目，並設置親子接力賽，讓不同年齡層都能親身參與，感受滑板運動的速度與魅力。

首日最受期待的「潮放演唱會」晚間6時登場，請到「鼓鼓呂思緯、羅百吉、FEniX、潤少、潮州土狗及幽靈水晶」共6組人氣卡司輪番登台，長達3小時演出橫跨流行、唱跳、饒舌與嘻哈等音樂風格，將中興文創園區化身為大型潮流音樂現場。

第二天23日（周日）將由「國際街舞大賽」掀起高潮，邀集國內外優秀舞者齊聚宜蘭，展開Breaking 3對3對決，透過技巧、創意與團隊默契一較高下；傍晚「校際聯合舞展」有宜蘭及外縣市共11組青年團隊，展現校園街舞累積的創作成果與青春能量。

當天還有深受親子年輕族群喜愛的「戰鬥陀螺賽」現場報名，比賽考驗選手的對戰配置、操作技巧與臨場策略，冠軍得主可獲贈限量版的戰鬥陀螺。

靜態主題展覽《街頭造浪》在54號建物開放參觀，透過塗鴉、立體裝置、刺青文化及潮流設計等元素，呈現街頭文化與當代藝術交會的多元樣貌；「潮流野趣市集」將近40個風格選物、特色美食及創意品牌，讓民眾從展覽、音樂、賽事、生活體驗到特色美食，一次感受潮流文化多元魅力，更多活動資訊請至中興文創園區臉書查詢。

靜態主題展覽《街頭造浪》在中興文創54號建物開放參觀，集結街頭藝術創作者，透過塗鴉、立體裝置、刺青文化及潮流設計等元素。記者戴永華／攝影

靜態主題展覽《街頭造浪》在中興文創54號建物開放參觀，集結街頭藝術創作者，透過塗鴉、立體裝置、刺青文化及潮流設計等元素，圖為「空」的藝術創作。記者戴永華／攝影

往年滑板大賽的精彩比賽照片。圖／文化局提供

青年表演者及學生參賽者大合照，宣告「2026宜蘭潮流文化藝術祭」重頭戲於22日啟動。圖／文化局提供

校際聯合舞展歷年精采演出圖／文化局提供

校際聯合舞展歷年來的精采演出。圖／文化局提供

精彩的國際街舞大賽，報名踴躍。圖／文化局提供

《潮生活實驗場》規劃大地之舞、嘻嘻哈哈運動會等多項體驗。圖／文化局提供