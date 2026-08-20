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影／宜蘭嚴選米競賽揭曉 24歲青農奪「米王」1公斤380元掀企業搶購

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
冠軍得主是年僅24歲的壯圍鄉青農藍崧愷。記者戴永華／攝影
冠軍得主是年僅24歲的壯圍鄉青農藍崧愷。記者戴永華／攝影

被視為宜蘭奧斯卡等級「嚴選優質米競賽」今天進入決賽，專家進行米飯官能品評，比賽結果由最年輕的24歲青農藍崧愷奪下「米王」寶座，抱走30萬獎金，全場歡聲雷動。這場賽事未演先轟動，冠軍米尚未揭曉前，已有大台北企業公司以每公斤380元價格，認購800包，市場相當搶手。

宜蘭一年一期作，嚴選優質米競賽辦了9年，香Q好米已在市場打響知名度。縣府嚴格把關，多數米評競賽是農藥檢出容許量，但宜蘭嚴選米是全國唯一農藥不得檢出；參賽農友須取得產銷履歷或有機驗證，並依序通過田間檢查、411項農藥殘留檢驗均未檢出、SGS稻穀多重分析及DNA鑑定等關卡，才能進入參賽門檻。

今天最終「官能品評」，由8位專家評比白米飯的外觀、氣味、黏性、硬度及口感，化學分析新增「味度值」測定，透過儀器評估米粒保水膜比例，評選更客觀完善，並與日本等國際稻米評鑑方式接軌，從25件入選米樣中選出最能展現宜蘭米品質與風味的得獎米。

評審結束後，縣府邀請各鄉鎮市農會人員齊聚縣民大廳，當場先宣布優選五名，再依序公布季軍、亞軍及冠軍得主，揭曉冠軍「米王」一刻全場激動，代理縣長林茂盛唸出壯圍鄉農會藍崧愷的名字，爆出熱烈掌聲。

此外亞軍是冬山鄉農會楊建鐘，獎金15萬元；季軍三星地區農會王春賢，獎金10萬元；優選5名分別是宜蘭市農會葉水盆、冬山鄉農會馬啟亮、冬山鄉農會劉耀群、壯圍鄉農會藍耀毅、礁溪鄉農會黃正為各獲1萬元獎金，其他入選農友獲得5000元獎金。

藍崧愷家中三代務農，他16歲國中畢業後就跟著種稻，8年資歷，沒想到24歲的他成為這項賽事最年輕冠軍得主。他說，前面公布得獎都沒有唸到他的名字，涼了半截，沒想到最後被唸到上台受獎的他竟是冠軍，相當驚喜。

種稻辛苦嗎？他說，很多人以為種稻辛苦，其實近年來技術提升，年輕人運用智慧科技管控，節省人力及提高效率，他並不覺得辛苦，尤其能夠種出好米，蠻開心的。

縣農會總幹事李長珊提到，今年特別取得幾米繪本《頭碰頭說說話》畫作授權，作為年度冠軍米的限量包裝主視覺；草叢中帶著泳圈的男孩站在身形巨大的白鴨上，面帶微笑與白鴨頭碰著頭，呈現陪伴、信任、人與自然親近相依的關係。

代理縣長林茂盛表示，這次透過幾米畫作授權，讓宜蘭的農業成果與文化能量在冠軍米包裝上相遇，不僅展現宜蘭米一年一期、守候一年的珍貴，也提升冠軍米的品牌辨識度、文化特色及送禮意義。

被視為宜蘭奧斯卡等級「嚴選優質米競賽」今天進入決賽，亞軍是冬山鄉農會楊建鐘，獎金15萬元 。記者戴永華／攝影
被視為宜蘭奧斯卡等級「嚴選優質米競賽」今天進入決賽，亞軍是冬山鄉農會楊建鐘，獎金15萬元 。記者戴永華／攝影

被視為宜蘭奧斯卡等級「嚴選優質米競賽」今天進入決賽，優選5名分別是宜蘭市農會葉水盆、冬山鄉農會馬啟亮、冬山鄉農會劉耀群、壯圍鄉農會藍耀毅、礁溪鄉農會黃正為各獲1萬元獎金。記者戴永華／攝影
被視為宜蘭奧斯卡等級「嚴選優質米競賽」今天進入決賽，優選5名分別是宜蘭市農會葉水盆、冬山鄉農會馬啟亮、冬山鄉農會劉耀群、壯圍鄉農會藍耀毅、礁溪鄉農會黃正為各獲1萬元獎金。記者戴永華／攝影

縣政府特別取得幾米繪本《頭碰頭說說話》畫作授權，作為年度冠軍米的限量包裝主視覺。記者戴永華／攝影
縣政府特別取得幾米繪本《頭碰頭說說話》畫作授權，作為年度冠軍米的限量包裝主視覺。記者戴永華／攝影

24歲藍崧愷是宜蘭嚴選優質米競賽中，最年輕的「米王」，他運用智慧科技種稻，省時省力，提升效能。記者戴永華／攝影
24歲藍崧愷是宜蘭嚴選優質米競賽中，最年輕的「米王」，他運用智慧科技種稻，省時省力，提升效能。記者戴永華／攝影

冠亞軍與優選共8位優秀得主，在公布受獎時開心合照。記者戴永華／攝影
冠亞軍與優選共8位優秀得主，在公布受獎時開心合照。記者戴永華／攝影

宜蘭嚴選優質米香Q好吃，打響市場知名度，吸引企業認購。圖／縣府提供
宜蘭嚴選優質米香Q好吃，打響市場知名度，吸引企業認購。圖／縣府提供

季軍得主是三星地區農會的王春賢，獎金10萬元。記者戴永華／攝影
季軍得主是三星地區農會的王春賢，獎金10萬元。記者戴永華／攝影

宜蘭 青農 稻米

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