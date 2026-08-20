趣味競賽都停辦…馬太鞍洪災後首度豐年祭 族人為罹難者默哀

花蓮光復鄉堰塞湖洪災將近1年，Fata’an馬太鞍部落今天舉辦Ilisin（豐年祭），原本聚會場地還在重建，族人們站在曾被淤泥淹沒的農地上，為罹難民眾默哀。大會表示，今年以感恩的心情迎接祭典，各階層互相陪伴，凝聚所有人的心。

Fata’an部落是阿美族最大搬出傳統聚落之一，去年洪災嚴重受災，許多家戶還在努力重建。今年大會場地由族人提供農地辦理，地面還覆著一層灰白色的淤土，見證洪水吞沒的痕跡。

今年Ilisin由Lakeling（拉可林）階層舉辦，以傳統竹砲迎賓，眾人也低頭為洪災罹難者默哀，接著進行祈福舞蹈。

大會會長陸志成說，文化不能中斷，所以災後仍舊舉辦Ilisin，祈求祖靈保祐族人生活；大會總幹事張志雄說，去年洪災有族人罹難，因此今年一些趣味、體能競賽都停辦，以感恩的心情迎接祭典，重點放在陪伴，族人們見面相互鼓勵，撫慰心靈，他也代表族人感謝全國各地前來相助的鏟子超人。

大會下午在光復國小演藝堂播放洪災發生時的紀錄影片，呈現部落受到重創後，族人們迅速動起來，各年齡階層組織起來自救的歷程，藉由共同回望這段歷程，互相分享。張志雄說，透過這樣的分享，凝聚族人的心，也一起思考，可以怎麼協助部落接下來的方向。

Fata’an部落Ilisin今天開幕，原民會副主委陳義信、立委黃仁、議長張峻、縣議員蔡依靜等人都出席，也是光復子弟的張峻說，洪災後第一次迎來Ilisin，格外讓人感動。

在地的蔡依靜表示，災後各階層與部落耆老有很多互動，也共同討論重建家園，看到部落的力量，讓她非常感動。尤其是雖然非常艱苦，今年Ilisin仍舊繼續舉辦，會場原本是被淤土覆蓋的農地，大家團結把場地整理起來，今天在現場，族人們都非常有感觸。

蔡依靜說，洪災將近一年，重建工作千頭萬緒，也牽涉部落族人的權益，族人持續做內部討論，也堅定提出訴求，希望中央、地方能一起，找出最適合在地的重建方法。

花蓮光復鄉Fata’an 部落在去年洪災後嚴重受創，今天起一連3天辦Ilisin（豐年祭），各階層相互陪伴，凝聚族人的心。圖／議員蔡依靜提供

花蓮光復鄉Fata’an 部落今天起一連3天辦Ilisin（豐年祭），族人們團結起來，克服困難，延續傳統文化。圖／議員蔡依靜提供

花蓮光復鄉Fata’an 部落在去年洪災後嚴重受創，今天起一連3天辦Ilisin（豐年祭），凝聚族人的心。圖／議員蔡依靜提供

花蓮光復鄉Fata’an 部落今天起一連3天辦Ilisin（豐年祭），會場仍可見去年洪災後留下的淤土。圖／ Fata’an 部落‘Alament階層提供