海大推基隆「一城三館」 24小時讀漁村 漫步委託行與崁仔頂魚市

國立台灣海洋大學創立「K-Muse 24」城市文化品牌，以「一城三館・24小時文化探索」為核心，串聯基隆八斗子漁村文化館、委託行街區及陽明海洋文化藝術館。民眾白天可參與漁村走讀與食魚教育，夜間漫步委託行與崁仔頂魚市，再接續港口海廢循環教育，打破單一場館與營運時間的限制，將基隆轉化為一座兼具教育意涵的24小時城市博物館。

2026-08-20 15:48