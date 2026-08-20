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海大推基隆「一城三館」 24小時讀漁村 漫步委託行與崁仔頂魚市
國立台灣海洋大學創立「K-Muse 24」城市文化品牌，以「一城三館・24小時文化探索」為核心，串聯基隆八斗子漁村文化館、委託行街區及陽明海洋文化藝術館。民眾白天可參與漁村走讀與食魚教育，夜間漫步委託行與崁仔頂魚市，再接續港口海廢循環教育，打破單一場館與營運時間的限制，將基隆轉化為一座兼具教育意涵的24小時城市博物館。
由文化部指導、基隆市文化觀光局主辦、國立台灣海洋大學執行的「基隆市博物館及地方文化館導入民間資源計畫」，昨晚在基隆委託行街區舉辦成果發表會，現場透過大型光箱展示海大跨界媒合的「三館三企」首期合作成果，並宣布推出全新城市文化品牌「K-Muse 24」。
計畫第一期促成三組兼具文化保存與永續教育的跨界成果，八斗子漁村文化館與富邦人壽合作推動文史研究、出版「東北風」刊物、策畫老照片特展並發展漁村低碳旅遊，保存百年討海記憶。
陽明海洋文化藝術館與鴻海科技集團合作，打造海廢概念館，將海洋廢棄物轉化為教具積木並推廣港區環境教育；委託行故事館則與太平洋電線電纜攜手打造「光之廊道」，透過線材及光環境設計重新呈現街區歷史與港都夜間文化，以及推廣夜訪崁仔頂魚市深度體驗活動。
基隆市文化觀光局長江亭玫說，基隆擁有豐富的港口、漁業與地方產業底蘊，計畫重點就是透過「公私協力、跨界共榮」，建立企業與地方館舍之間更有效的媒合機制、環境教育與社區創生的實質需求。
海大副校長冉繁華表示，未來海大將持續透過第二期媒合平台，擴大邀請更多企業與在地館舍加入，引導企業資源從過去的「支持單一館所」逐步提升為「支持整座城市的文化永續」，計畫內容詳見官網：http://kmuse.ntou.edu.tw
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