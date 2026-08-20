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海大推基隆「一城三館」 24小時讀漁村 漫步委託行與崁仔頂魚市

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市博物館及地方文化館導入民間資源計畫昨晚在基隆委託行街區舉辦成果發表。圖／台海大提供
基隆市博物館及地方文化館導入民間資源計畫昨晚在基隆委託行街區舉辦成果發表。圖／台海大提供

國立台灣海洋大學創立「K-Muse 24」城市文化品牌，以「一城三館・24小時文化探索」為核心，串聯基隆八斗子漁村文化館、委託行街區及陽明海洋文化藝術館。民眾白天可參與漁村走讀與食魚教育，夜間漫步委託行與崁仔頂魚市，再接續港口海廢循環教育，打破單一場館與營運時間的限制，將基隆轉化為一座兼具教育意涵的24小時城市博物館。

由文化部指導、基隆市文化觀光局主辦、國立台灣海洋大學執行的「基隆市博物館及地方文化館導入民間資源計畫」，昨晚在基隆委託行街區舉辦成果發表會，現場透過大型光箱展示海大跨界媒合的「三館三企」首期合作成果，並宣布推出全新城市文化品牌「K-Muse 24」。

計畫第一期促成三組兼具文化保存與永續教育的跨界成果，八斗子漁村文化館與富邦人壽合作推動文史研究、出版「東北風」刊物、策畫老照片特展並發展漁村低碳旅遊，保存百年討海記憶。

陽明海洋文化藝術館與鴻海科技集團合作，打造海廢概念館，將海洋廢棄物轉化為教具積木並推廣港區環境教育；委託行故事館則與太平洋電線電纜攜手打造「光之廊道」，透過線材及光環境設計重新呈現街區歷史與港都夜間文化，以及推廣夜訪崁仔頂魚市深度體驗活動。

基隆市文化觀光局長江亭玫說，基隆擁有豐富的港口、漁業與地方產業底蘊，計畫重點就是透過「公私協力、跨界共榮」，建立企業與地方館舍之間更有效的媒合機制、環境教育與社區創生的實質需求。

海大副校長冉繁華表示，未來海大將持續透過第二期媒合平台，擴大邀請更多企業與在地館舍加入，引導企業資源從過去的「支持單一館所」逐步提升為「支持整座城市的文化永續」，計畫內容詳見官網：http://kmuse.ntou.edu.tw

陽明海洋文化藝術館與鴻海集團合作研發海廢積木。圖／台海大提供
陽明海洋文化藝術館與鴻海集團合作研發海廢積木。圖／台海大提供

海大跨界媒合的「三館三企」首期合作成果點亮委託行街區。圖／台海大提供
海大跨界媒合的「三館三企」首期合作成果點亮委託行街區。圖／台海大提供

基隆 海大 八斗子

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