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遭控收賄 花蓮議長張峻無罪確定

聯合報／ 記者王聖藜王燕華／連線報導

花蓮縣議長張峻被控二○一一年擔任議員時，收賄讓業者取得豐濱鄉ＬＥＤ燈具採購案，一審依貪汙罪判七年八月徒刑，二審改判無罪。檢方上訴，最高法院昨認為無法證明張有職務上收賄行為而駁回，張峻無罪確定。張峻表示，司法還他清白，將用行動回報花蓮。

檢方指控，張峻擔任第十七屆議員期間，二○一一年參選立委，途經前議長楊文值堂弟楊國男住處，楊向張表示願支付補助款金額的兩成，詢問張峻是否能補助二百萬元工程款讓他處理。檢方指張峻索價二成五遭拒，後來雙方以補助二百萬元、兩成賄款達成共識，楊當場拿出四十萬元與空白建議案使用表給張，張收錢簽名，填寫「二百萬元」金額交給楊。

二審認為，檢方提出的建議案使用表無從認定是張峻簽字，且張峻辯稱案發時曾反映建議案使用表遭冒簽，又是新科議員，依議會同僚建議息事寧人，辯解並非無據。

高院認為，採購案署名張峻的建議案使用表是否為本人出具，有可疑之處，也無其他證據補強證人楊國男不利於張峻的證述，改判無罪；最高法院維持無罪判決。

「十三年的司法程序，今天終於還我清白。」張峻表示，花蓮正站在重要的時刻，累積非常多要解決的問題，產業要振興、交通要改善，他不會因為無罪確定而停下腳步，反而更珍惜重新出發的每天，接下來，他會把所有力量放在花蓮，把走過風雨的歷練，化成為鄉親服務的力量。

張峻 花蓮

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