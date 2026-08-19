宜蘭情人節閃耀登場！268公尺光影鵲橋點亮夜空 演唱會煙火連嗨5天

宜蘭七夕情人節活動今晚點燈揭幕，長達268公尺光影鵲橋瞬間放亮，一連5天活動正式展開。今年以「茶映情長」為主題，開幕邀請即將成真火舞團演出火舞劇，首日主題音樂會安排偶像歌手ARKis、F.F.O及陳泳希等人獻唱流行樂聲，市集舞台也有七夕河畔Fun派對、冬山河情歌點唱機及河畔情歌擂台等節目，炒熱氣氛。

宜蘭情人節首度移師冬山河生態綠舟舉辦，冬山鄉公所共襄盛舉。今晚點燈揭幕儀式由代理縣長林茂盛與冬山鄉長林峻輔共同主持，立委吳宗憲、冬山鄉縣議員及觀光旅宿協會理事長等人出席，享譽國際的即將成真火舞團在開幕中演出，引用七夕牛郎織女故事融合火舞、水舞，編創「焙火．相戀」七夕舞劇，搭配水幕特效營造夢幻場景。

268公尺「愛了吧」光影鵲橋，兩端佇立高12公尺大型藝術裝置「焙茶師」與「採茶女」，牛郎守著一夜炭火的溫潤，織女帶著清晨第一抹露水，兩人在冬山河畔溫柔交會，周邊裝置藝術取材自冬山在地茶產業，點點燈光幻化如風箏般起舞。

點燈後由林茂盛等人發送玫瑰花給現場民眾，洋溢幸福氛圍。這次特別與「宜！蘭人市集」跨界合作河畔市集，推出「浪漫單身」、「我愛你」及「一生一世」三款主題套餐，集結愛心甜點、限定飲品、浪漫花藝、情侶飾品及香氛等限定商品，另規劃8場愛情工坊手作，DIY永生花、皮革、精油調香、米食料理等。

星光主舞台一連5天獻上「流行、民歌、鄉土、創作、文化」主題音樂會有青春樂團、鄉土歌手、金曲獎歌手、美聲代表許景淳、雙金歌王沈文程、台語歌壇袁小迪、民歌手殷正洋、李明德、南方二重唱及羅吉鎮等，重溫大家耳熟能詳的經典旋律。

每晚8時至10時浪漫「大聲說愛」趣味互動，遊客可以盡情訴說心中所愛，參加告白民眾均可獲得浪漫小禮物，同時也有「愛之船」帶領民眾遊冬山河，光影倒映寫下專屬的浪漫回憶。

冬山鄉公所配合情人節活動，訂8月22日晚間7時7分施放浪漫七夕舊河港煙火秀，180秒高空煙火點亮夜空；情人節活動結束後，主場燈飾持續點亮到9月30日，讓更多遊客民眾欣賞浪漫燈海。

宜蘭情人節今晚開幕亮燈，在冬山河生態綠舟展開5天活動，歡迎民眾一起來走鵲橋，參與精彩活動。圖／縣府提供

宜蘭情人節今晚開幕亮燈，在冬山河生態綠舟展開5天活動，歡迎民眾一起來走鵲橋，參與精彩活動。圖／縣府提供

即將成真火舞團引用七夕牛郎織女故事，融合火舞、水舞，編創「焙火．相戀」七夕舞劇，搭配水幕特效營造夢幻場景。圖／縣府提供

代理縣長林茂盛等人發送玫瑰花給現場民眾，洋溢幸福氛圍。圖／縣府提供

宜蘭情人節今晚開幕亮燈，在冬山河生態綠舟展開5天活動，歡迎民眾一起來走鵲橋。圖／縣府提供

代理縣長林茂盛與夫人一起走鵲橋。圖／縣府提供