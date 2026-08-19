基隆龍安街高地供水不穩 林沛祥協調台水3200萬換管225戶受惠

基隆市仁愛區龍安街198巷、332巷部分地區因地勢較高，加上既有自來水管線老舊，長期水壓不足、供水不穩定。立委林沛祥今會同台水公司會勘。台水表示，將投入3200萬元汰換舊管，預計明年10月完成，有225戶住戶受惠。

林沛祥今天下午會同第一區管理處、仁愛區公所、議員曾紀嚴服務處、德厚里莊育超里長召開會勘，改善居民用水品質。

議員參選人曾維祥表示，近期在基層走訪過程中，接獲龍安街周邊居民反映水壓不足、供水不穩定等問題，因而向林沛祥陳情，希望能協調台水公司提出具體改善方案。

林沛祥說，穩定供水是民眾最基本的生活需求，台水要有短中期的改善方式，先解決老舊管線問題，要求台水公司全面汰換。台水規畫將早期塑膠管線汰換為耐用年限長達40年的100mm延性鑄鐵管，以及用戶外線50mm不銹鋼管，合計汰換約1500公尺。

林沛祥表示，針對龍安街高地供水問題，長期而言仍應思考更完整的供水系統。未來將持續與台水公司研議，評估利用周邊鄰近國有土地建置配水池設施，以提升高地供水穩定度，才是從根本解決長期供水問題。

台水公司一區處表示，此次汰換範圍包括龍安街198巷、220巷、332巷及相關巷弄，預計可改善約225戶用水需求。工程除汰換老舊輸水管、配水管及用戶外線，也將同步辦理用戶既有外線抽換。

施工期間將先與地方充分溝通，採交錯分段施工方式，降低對居民通行及日常生活的影響。管線工程完成後，也將同步辦理道路AC路面刨除及加封作業，在改善供水品質的同時，也兼顧道路平整及居民通行安全。