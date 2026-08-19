台東縣擬增第2席副縣長及副祕書長 議員質疑：須說明必要性

台東縣政府人事處提出增設第2席副縣長及副秘書長的自治條例修正案今在議會審查通過，但縣議員簡維國質疑，台東縣人口不足21萬，是否具備增設高階官員的需求，要求人事處提出專業評估報告，並了解是否對縣府財政帶來負擔。

「擬增設的副縣長與副秘書長屬高階職位，縣府須說明必要性」，簡維國問，現有副縣長每年開過多少次跨局處會議、代理多少業務，再增加一席職務後是否真能提升效率？另條文中登載副秘書長任務為「襄助秘書長」，如此是否會導致公文陳核層級增加、行政效率反而下降。

簡維國表示，縣府常以預算不足理由限縮基層人力，如今卻要增設高階職位，本俸等相關開支勢必大幅增加縣府財政負擔。人事處應專業評估增設高階職位對縣政的具體好處，供縣長及未來執政團隊做出最妥適決策。

人事處長邱婉玲表示，台東縣幅員廣闊、人口分散，原住民人口比例高，環境多元，縣政治理議題相對複雜。未來副縣長的分工，初步規畫一個負責農業、觀光、交通與重大建設等發展類業務，另一固負責教育、文化、衛生與社會福利等民政領域；副秘書長可協助列管重大專案，並串接鄉鎮市公所需求。