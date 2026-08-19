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影／宜蘭轎車頂三角錐前進…目擊者魔性爆笑竄紅 上萬人療癒按讚

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市出現轎車頂著三角錐前進，逗趣的畫面被一位駕駛目擊者錄下，當場爆笑不已，「魔性爆笑」影片竄紅，吸引上萬人按讚。翻攝／threads.com/@aren.7
宜蘭市出現轎車頂著三角錐前進，逗趣的畫面被一位駕駛目擊者錄下，當場爆笑不已，「魔性爆笑」影片竄紅，吸引上萬人按讚。翻攝／threads.com/@aren.7

宜蘭街頭出現令人爆笑開車畫面，有民眾開車行經宜蘭市和睦路時赫見前方一輛轎車車頭，竟然堆著一座橘色三角錐，還一路往前推進，傻傻推錐的超喜感景象讓後方駕駛見狀，忍不住放聲大笑，事後並將這段爆笑過程分享到社群平台Threads平台上，掀起萬人按讚笑聲太療癒，感謝貼文者帶給大家歡樂。

錄下過程的網友發文打趣寫下：「對不起被點到笑穴，這難道是宜蘭日常？」影片中，前方轎車對車頭頂著的障礙物完全毫無察覺，依然神色自若地往前開；而後方目擊車主在車內先是驚喊「ㄟ！他推著三角錐走耶！」，隨即爆發出長達15秒具渲染力的魔性笑聲，蓋過引擎聲，成為整段影片最大亮點。

影片曝光後，大批網友焦點迅速被笑聲吸走，紛紛留言歪樓：「真正戳到我笑穴的是你的笑聲哈哈哈」、「笑聲沒在客氣的欸」、「您的笑聲超魔性 還快喘不過氣」，更有不少群眾打趣留言要求「授權笑聲」。

有駕駛分享同感「我也剛推完而已..真的是不要笑」、「汽車推三角錐我看過兩次」、「撞到都不痛了」；貼文者幽默回應「散播歡樂散播愛」。

不過，這段爆笑影片也意外引爆在地「佔道文化」討論，不少網友驚呼「宜蘭街道真的很常見」、「除了佔騎樓跟路邊」。

對此，宜蘭縣警局交通隊特別提醒，依《道路交通管理處罰條例》第82條規定，於道路堆積或放置妨礙交通之物品，除責令消除障礙外，可處1200元以上2400元以下罰鍰，呼籲民眾切勿任意擺放以維護用路安全。

宜蘭市出現轎車頂著三角錐前進，逗趣的畫面被一位駕駛目擊者錄下，當場爆笑不已，「魔性爆笑」影片竄紅，吸引上萬人按讚。翻攝／threads.com/@aren.7
宜蘭市出現轎車頂著三角錐前進，逗趣的畫面被一位駕駛目擊者錄下，當場爆笑不已，「魔性爆笑」影片竄紅，吸引上萬人按讚。翻攝／threads.com/@aren.7

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