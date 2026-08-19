吹海風染胭脂…頭城獨特農產「鹽霧芭樂」結合業者啟動食光之旅

入秋，品嘗宜蘭頭城「鹽霧芭樂」好時節，頭城鎮農會今舉辦「甜心芭樂食光之旅」宣傳，除了芭樂鮮果，也展示多款創意加工品，原有熱賣的甜心芭樂QQ凍、軟糖及霜淇淋，這次邀集聯發冰工坊、烏石港古早味冰淇淋、金少爺咖啡及就是茶米業者推出土芭樂冰、芭樂花生捲冰淇淋、芭樂咖啡特調及芭樂檸檬茶等創意商品，旅行吃喝就在頭城。

頭城鎮地理環境特殊，東臨太平洋、後依雪山山脈，芭樂果樹長年吸收海面鹽水霧氣所挾帶的微量元素，孕育出全國唯一吹海風、染胭脂的「甜心芭樂」（中山月拔），成熟果皮呈現淡淡金黃色、果肉白皙軟嫩且香氣濃郁，又稱「鹽霧芭樂」或「鹽水芭樂」。

甜心芭樂成熟快、不耐久放及產期集中的特性，縣府與農會積極媒合在地餐飲、冰品及飲料業者投入研發，將不適合鮮果銷售、但風味與品質良好的果實轉化為加工原料，不僅減少農產耗損、紓緩產銷壓力，也讓甜心芭樂突破季節限制，創造整年的在地產業鏈。

頭城鎮農會理事長林安彬表示，頭城甜心芭樂富含豐富維他命C，香Q好吃，老少都適合，目前栽種面積12公頃，品質好的鮮果價格每斤80元到100元，近年來多元化商品也受到年輕人所喜愛，農會同時也開發出創新食農教育、多元通路及體驗活動。

頭圍農驛品牌館營運蒸蒸日上，帶動今年度業績上看3千萬元。面對未來農業發展、積極轉型，頭城鎮農會總幹事吳立民表示，未來要打造二層樓的農業創生推廣基地，並進行廣場休憩空間改善，提供遊客在晚上也有優質的觀光地點。

目前正值甜心芭樂最佳賞味期，頭城農會歡迎民眾、企業及餐飲烘焙業者踴躍選購鮮果與加工產品，或親自走訪頭城，來一趟甜心芭樂「食光之旅」，感受蘭陽海風孕育的特色滋味。相關資訊可洽頭城鎮農會。

吹海風、染胭脂的「甜心芭樂」進入盛產，宜蘭頭城鎮農會結合業者推出多款創意商品，邀請遊客走訪頭城來一趟甜心芭樂「食光之旅」，感受蘭陽海風孕育的特色滋味。記者戴永華／攝影

吹海風、染胭脂的「甜心芭樂」進入盛產，宜蘭頭城鎮農會結合業者推出多款創意商品，邀請遊客走訪頭城來一趟甜心芭樂「食光之旅」，感受蘭陽海風孕育的特色滋味。記者戴永華／攝影