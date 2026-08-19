秋遊花蓮搭公車東海岸玩一天 兩人同行680元打卡送美食

花蓮縣政府秋季推出「秋漫之旅」，邀民眾搭乘公車漫遊東海岸，9月12日至10月31日活動期間，兩人同行只要680元，可以搭車在東海岸玩一整天，打卡還送美食，鼓勵民眾低碳遊花蓮，須提前預約，共1500個名額，額滿為止。

縣府建設處表示，「304洄瀾東海岸線」是台灣好行的明星路線之一，為「車等乘客」的郵輪式公車，停靠芭崎瞭望台、豐濱消防栓觀景台、大石鼻山步道、石梯坪、石梯漁港等景點，遊客可下車散步、拍照後，再乘原車前往下一站，非常方便。

縣府與客運業者攜手推出「秋漫之旅」，９月12日至10月31日活動期間有多重優惠，活動票價680元，預約報名兩人同行一人免費；在豐濱消防栓觀景台、石梯坪、石梯漁港、大石鼻山步道集章完成，可以兌換小禮物、在景點拍照打卡還送價值300元在地美食；若憑台鐵或其他客運乘車證明，轉乘304路線，再換紀念品，限量500分送完為止。

縣府表示，盼透過「秋漫之旅」優惠活動，鼓勵民眾選擇大眾運輸暢遊花蓮。車輛為中型小巴，從花蓮轉運站發車往東海岸一日遊，每班車約10多個座位，必須提前預約，活動詳情及預約報名可撥打華聯客運專線（03）8461899或至官網查詢。

「304洄瀾東海岸線」停靠花蓮豐濱鄉石梯坪等景點。聯合報系資料照